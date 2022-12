Em última live Bolsonaro reconhece tentativas na lei de impedir novo governo e diz: "começa capenga"

Imagem: Reprodução Instagram

Na última live do governo, o presidente Bolsonaro fez uma série de comentários sobre diversos assuntos que estamos vivenciando no país atualmente.

A live foi dividida em duas partes. No primeiro momento o presidente fez um balanço do governo, citando conquistas como a ponte do Paraguai, apoio aos estudantes do FIES, Pandemia, crise econômica, entre outros temas.

Na segunda parte ele menciona as questões políticas diz que não participou nem incentivou os protestos mas relata, nas entrelinhas, que não tem força nem apoio das esferas para resolver o impasse: "Busquei nas quatro linhas saída das leis."

Sobre o novo governo que se iniciará, do ex-presidente Lula, Bolsonaro dispara: "começa capenga"