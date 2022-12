Morre o mito, morre o rei Pelé aos 82 anos

Reprodução Instagram do Pelé

A notícia que a gente não queria dar Acaba de ser confirmada a morte do Pelé.





O ex-jogador Pelé (Edson Arantes do Nascimento), de 82 anos, morreu nesta quinta-feira (29) em São Paulo.





Durante muitos anos a história do futebol brasileiro se confunde com a do Peé.





Pelé foi considerado "rei" por se destacar nos gols, dribles, jogadas e títulos, mas também foi craque ao entender que poderia ser muito mais do que o atacante de Santos, seleção brasileira ou Cosmos.





Com seu talento dentro e fora dos gramados, Ele se tornou sinônimo de futebol, de arte, de seleção brasileira, de sucesso e principalmente de Brasil.





Não por acaso foi eleito o Atleta do Século XX.





Pelé deixa filhos e sua partida foi marcada pela união de todos que puderam abraçar e se despedir do mito do futebol brasileiro.





Mais informações no decorrer do dia.