A informação que temos é que havia mais uma ameaça de bomba, dessa vez no anexo do STF.

Segundo noticiou a imprensa brasiliense, havia uma caixa suspeita que foi deixada na parte de trás do prédio do Supremo e deixou a todos aflitos, no entanto, a Polícia Militar examinou o material utilizando raio X e constatou que não havia material explosivo.

Essa é a quinta ocorrência envolvendo explosivos na capital federal às vésperas da posse presidencial.