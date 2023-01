A História do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Filho de dona Lindu. Nascido em Pernambuco, criado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Primeiro presidente da República do Brasil eleito pela terceira vez e com maior número de votos da história.



Um dos fundadores e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, o maior partido da América Latina, e presidente de honra do Instituto Lula.

Eleito pela terceira vez, Lula é o primeiro operário a se tornar presidente da República. Seus dois primeiros governos são marcados principalmente pela implementação bem-sucedida de programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, e de acesso dos mais pobres a linhas de crédito, salários mais altos, geração de empregos e melhor qualidade de vida em educação, moradia, infraestrutura e saneamento e outros.

Primeiro chefe de Estado a receber o prêmio de Estadista Global do Fórum Econômico Mundial, pela atuação no combate à pobreza. Título de Campeão Mundial na Luta contra a Fome pela ONU (2010). Vencedor do World Food Prize, um reconhecimento aos esforços no combate à fome no Brasil e do prêmio Indira Gandhi Pela Paz, Desarmamento e Desenvolvimento. Eleito cidadão honorário de Paris em 2019 pela atuação em defesa dos direitos humanos.

Premiado pela UNESCO com o Félix Houphouët-Boigny pelo trabalho em busca da paz e justiça social. Prêmio Príncipe de Astúrias pela luta contra a pobreza. Considerado o “Homem do Ano” pelos jornais Le Monde e El País em 2009.

Fonte: Assessoria