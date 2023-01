Casa explode e mata 3 pessoas de uma família em Tanhaçu na Bahia

De acordo com a imprensa baiana, pelo menos três pessoas de uma mesma família teriam morrido após a explosão de uma casa.





O caso aconteceu em Tanhaçu (BA) e teria sido registrado na madrugada de ontem.





Conforme informou o Corpo de Bombeiros da Bahia, o acionamento para a ocorrência foi feito por volta das 5h30 e militares da corporação em Vitória da Conquista foram encaminhados ao local.





"Antes tivesse ido para um hospital público', diz mulher amputada no RJ Menina de 10 anos morre ao ser baleada enquanto brincava em rua no RJ Acidente com van que voltava de hospital em Palmas deixa 12 mortos Eles encontraram três corpos de pessoas que ainda não foram identificadas. Uma pessoa da família que morava no local ainda é considerada desaparecida.



De acordo com UOL , "a causa da explosão ainda não foi identificada pela polícia, mas uma equipe do Departamento de Polícia Técnica faz perícia no local. Imagens da fachada da residência tiradas em setembro de 2022 mostram que a construção era formada por um piso térreo e um primeiro andar. "

No térreo, havia uma padaria e uma loja de peças de moto; no primeiro andar, havia uma residência. Tudo ficou destruído.