Natal Shopping inaugura Alpendre, novo ambiente ao ar livre de lazer e gastronomia

A espera acabou: o Natal Shopping abre no dia 09 de fevereiro para convidados - e no dia 10 para o público - o Alpendre, sua mais nova área ao ar livre para lazer e gastronomia. A proposta segue uma tendência internacional, já presente em alguns shoppings da rede Ancar Ivanhoe, administradora do empreendimento, que é investir em uma estratégia de negócios voltada para a convivência e a gastronomia.

O nome do espaço, que é localizado na frente do shopping, traz com a constante brisa natalense o clima aconchegante dos avarandados que circundam as residências do litoral e do interior potiguar. Se propõe a ser o cenário certo para momentos de descontração entre amigos e familiares, em um ambiente aprazível, confortável e seguro.

Ao todo são 2.200m², onde a área central é circundada pela Praça das Jabuticabeiras, cujos frutos podem ser colhidos ali, ao alcance da mão, pelos visitantes. As curvas da calçada levam ao corredor gourmet, com 12 operações gastronômicas. No entorno, dois palcos fixos são destinados para pocket shows musicais. O que promete tornar os momentos ainda mais especiais.

Enquanto isso, as crianças podem se divertir a valer no parquinho infantil, que ocupa uma área de 220m² e enche os olhos da meninada com seu piso colorido emborrachado, onde estão instalados brinquedos interativos, seguros e modernos, como camas elásticas de borracha rentes ao piso, morrinhos para escalada, túnel, escorregadores, trampolim, discos voadores - brinquedos de equilíbrio, geodésica, animolas e escadas.

E para quem desejar passear com os pets, o espaço petfriendly Auaupendre está pronto para recebê-los com uma estrutura que ocupa 222m² especialmente dedicada a eles. Inaugurado em janeiro deste ano, o anexo recebe cachorros de até 70 cm, que podem se divertir ao ar livre com seus donos em brinquedos como ponte, escada, rampa e túnel planejados especialmente para os animais. O local também disponibiliza bebedouro e espaço instagramável para os registros com os pets.

O Alpendre segue uma tendência de comportamento mundial pós-pandemia, que prioriza alternativas de lazer em espaços arejados. O superintendente do Natal Shopping, Felipe Furtado, assegura que o Alpendre une essa tendência contemporânea com o que há de melhor nas raízes potiguares.

"Estamos sempre atentos para proporcionar ao nosso cliente a melhor experiência, um mix atualizado e diverso de serviços e produtos de ponta. Então, o Alpendre, vem coroar essa proposta de ouvir e atender às novas expectativas de comportamento do mercado. Temos no Alpendre uma energia agradável de 'quero mais', porque reflete a nossa identidade e valoriza o que é local. Quem vier à tarde pode passear com o pet, aproveitar a Praça das Jabuticabeiras e já planejar uma esticada para a noite: convidar os amigos ou a família para um happy hour nas operações gastronômicas, aproveitar os shows e ainda deixar as crianças brincando com toda segurança", afirma.

Com grande destaque para a gastronomia, o Alpendre inaugura com nomes de peso. Estão confirmados restaurantes como Calígula Pizzaria, referência há 30 anos na Praia da Pipa; Juáh Gastrobar, com seus petiscos e culinária regional; DD Burger, que tem os hambúrgueres feitos na brasa; Boteco Faaca, especializado em churrasco de parrilla; Maka Sushi, com sushi fresco todos os dias; e Meu Cantinho, com receitas italianas passadas de geração em geração. Outros nomes seguem em negociação.

Balançar de Rede

E para encher esse espaço com muita cor, criatividade e um toque generoso de regionalidade, o NAT convidou a artista visual potiguar Ariell Guerra para pintar na parede o painel "Balançar de Rede", que inclui todos os elementos do universo que o Alpendre valoriza. A arte nasce nas cores do piso do parquinho e sobe pela parede, tomando formas de desenhos que evocam as belezas da cultura potiguar.

"Eu fui criada em sítio no Seridó e passei muitas férias no litoral, então eu vivi o alpendre do interior e o da casa de praia, e era lá que a gente se reunia em família, ficava no fundo de uma rede, sempre experimentando bons sentimentos. E foi daí que começou o meu processo criativo: peguei essas memórias de infância junto com as de hoje para desenvolver um painel que transmitisse as sensações que sempre vivi no alpendre", explica a artista.

Para Diana Petta, gerente de marketing do NAT, a área se propõe a receber pessoas de todas as idades para a construção de memórias afetivas. "Nós estávamos muito ansiosos para abrir o Alpendre, que faz parte das comemorações dos 30 anos do Natal Shopping, comemorado ano passado. É o nosso presente para a cidade, que temos a certeza de que será o local mais querido daqui em diante. O NAT já tem um lugar especial nos corações potiguares e o Alpendre chega para reforçar esse afeto que nos une", projeta.

SERVIÇO – Inauguração do Alpendre

Nova área ao ar livre de lazer e gastronomia

Onde: Natal Shopping

Quando: 10 de fevereiro (para o público)

Operações gastronômicas: Calígula Pizzaria, Juáh Gastrobar, DD Burguer, Boteco Faaca, Maka Sushi, Meu Cantinho

Parquinho e Auaupendre

Acesso gratuito

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 17h às 22h. Sábado e domingo, das 14h às 24h.