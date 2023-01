Conexão Paris” é a nova aposta do Grupo Alyne Cosméticos para 2023

O ano já começou e muitos brasileiros aprenderam a reorganizar as finanças depois de um longo período de pandemia. Dessa maneira o mercado vive um momento de equilíbrio. Quem recebeu o 13º salário pode celebrar o Natal, confraternizações e todas as brincadeiras de amigo-secreto. O mercado varejista que o diga que recebeu aquele impulso nas vendas. A intenção de consumo das famílias aumentou e a confiança do empresário registrou altas seguidas desde abril deste ano, de acordo com pesquisas da Confederação Nacional do Comércio (CNC).





Foi com essa atmosfera que o Grupo Alyne Cosméticos resolveu lançar a linha de Deo Colônias Alyne Conexão Paris, uma nova coleção de águas de banho composta por seis fragrâncias que vieram para promover experiências únicas de beleza e bem-estar. A diretora de marketing e P&D do Grupo Alyne Cosméticos, Adriana Gurgel, explica que as novas águas de banho foram pensadas para serem utilizadas por todos os públicos, no dia a dia, promovendo frescor e sensação de ter acabado de sair do banho.





"Observamos as tendências do perfil do consumidor e da indústria de cosméticos no segmento de águas de banho e percebemos que os brasileiros amam esse tipo de deo colônia. O Brasil é o segundo no mercado mundial nessa categoria e o primeiro na América Latina. A nossa coleção Alyne Conexão Paris quer aquecer ainda mais o mercado da 'cultura perfumada', trazendo produtos que prometem agradar a todos os públicos", reforça a diretora.





A linha de Deo Colônias Alyne Conexão Paris que reúne as principais referências do berço da perfumaria moderna, a França, está chegando ao mercado com fragrâncias que vão do espectro mais clássico com a alfazema até os traços mais modernos e elegantes dos florais de laranjeiras e toques orientais. Conheça as fragrâncias exclusivas:





Mamys





Possui a fragrância suave da Lavandinha. É composta por notas leves de flores com um toque delicado e acolhedor. Cheirinho que remete à infância e ao cuidado e carinho de mãe, como o nome já diz.









Océan de Paris





Notas marinhas de presença marcante. Perfumaria fina criada para pessoas modernas, com bom gosto e que apreciam fragrâncias elegantes. É versátil, podendo ser apreciada por pessoas de todos os gêneros.

Chic Cherie

Possui a suave fragrância da Flor de Laranjeira. É composta por notas jovens e suaves, transmite uma sensação energizante e adocicada. Foi criada para pessoas jovens, alegres e de espírito livre.





La Passion





Perfumaria fina, composta de notas florais orientais com toque sedutor e envolvente. Inspirada em mulheres sedutoras, que transmitem poder, que são autoconfiantes e donas de si.





Lavanda Francesa





Uma fragrância moderna e versátil, que agrada a vários tipos de perfil. Possui notas delicadas e frescas de flor de Lavanda. Essa criação traduz o que há de melhor e mais moderno desse clássico da perfumaria.





Jardins de Versalhes





A tradicional fragrância de Alfazema não poderia faltar nesta linha. Essa versão traz sensação de relaxamento com a delicadeza das flores de Alfazema. Um clássico que agrada a vários perfis, sendo uma fragrância versátil e atemporal.





A linha de Deo Colônias Alyne Conexão Paris traz ainda diferenciais para além das fragrâncias exclusivas. Ela carrega consigo o selo PEA, garantindo que os produtos não são testados em animais, bem como a não utilização de nenhum produto de origem animal durante toda a cadeia de produção. O projeto de criação e elaboração das embalagens também foi pensado para atender o consumidor da melhor forma: os frascos possuem linhas arredondadas, o que remete mais movimento e modernidade ao produto; e os rótulos apresentam elementos da natureza, remetendo à origem dos ingredientes das fragrâncias. Alyne Conexão Paris chegou às prateleiras das grandes redes varejistas no mês de dezembro.









Sobre o Grupo Alyne Cosméticos









Desde 1986 no mercado e com atuação em todo o Norte e Nordeste, o Grupo Alyne Cosméticos tem orgulho da riqueza e da complementaridade do seu portfólio, composto pelas marcas: Alyne Cosméticos, Aseplyne, Delicaderm, Repele Mais e Pure. Atuando no segmento de beleza e higiene, mantém uma carteira com mais de 1.000 clientes ativos em todo Norte e Nordeste, com planos de expansão para todo Brasil, empregando mais de 250 colaboradores, além dos mais de 500 profissionais envolvidos direta ou indiretamente.





Ao longo do tempo, o Grupo Alyne expandiu e diversificou o mix de produtos. Hoje, conta com mais de 270 itens em seu portfólio. O seu parque fabril está localizado em Caucaia (CE), com 17.000m² de área construída, onde abriga maquinários de última geração. Atualmente, conta com capacidade produtiva de mais de 20 milhões de litros por ano e mais de 65 milhões de unidades por ano, além de uma unidade própria de fabricação de embalagens plásticas.