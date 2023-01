Das promessas de campanha, Fátima Bezerra cumpriu 41% no primeiro mandato, diz portal

Governadora Fátima Bezerra — Foto: Elisa Elsie/Assecom/Divulgação

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra ( PT ), cumpriu 22 das 53 promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2018. O primeiro mandato da gestora terminou em dezembro de 2022 - ela segue no cargo para uma nova gestão após reeleição

Foram consideradas as ações tomadas pelo governo estadual entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, ou seja, exatamente os quatro anos do mandato.

A relação completa das promessas está na página especial "As promessas de Fátima" . No link, é possível ver todas as promessas feitas pela governadora e o andamento de cada uma, inclusive com o passar do mandato.