Encontro: Patrícia Poeta se defende após erro com Cris Vianna

Nesta quinta-feira (12), Cris Vianna participou do "Encontro com Patrícia Poeta" e recebeu um comentário da apresentadora, que foi criticado pela web.

Ao fazer o quadro "TBT no Encontro" com Cris Vianna e relembrar o passado dela, Patrícia mostrou que a mãe da atriz estava na plateia. Em seguida, ela perguntou para a artista se a pessoa que estava ao lado dela também era parente da atriz.

Cris pareceu desconfortável com a pergunta e negou que fosse familiar dela. A web repercutiu a gafe de Patrícia e até a acusou de racismo pela pessoa da plateia ser negra.

Em contato com o iG Gente, através da assessoria de imprensa, Patrícia Poeta negou a gafe e explicou que o que aconteceu foi um erro da produção do programa. "Em nenhum momento a Patrícia cometeu uma gafe, já que a produção havia passado para ela que o cunhado da atriz também estaria na plateia, ao lado da mãe. Algo que ela, inclusive, mencionou em seguida, no ar", diz comunicado.

A equipe de Patrícia Poeta ainda ressaltou que o "Encontro" aborda com seriedade o tema. "O programa hoje, inclusive, abordou com seriedade o tema, com a Patrícia defendendo punições mais severas a esse tipo de crime", explica a assessoria da artista.

