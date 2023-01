Morre Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley e ex-mulher de Michael Jackson

Imagem: reprodução Instagram e Pxhere







Uma pessoa com uma vida marcada pela tristeza das partidas de entes queridos é assim que Lisa Marie viveu após perder o pai e seu filho.





Lisa Marie Presley, filha do cantor Elvis Presley morre aos 54 anos, na Califórnia, após uma Parada Cardíaca, ela deixa três filhos: Riley, Finley e Harper. A cantora teria sofrido uma perda significativa em 2020 com a morte do seu outro filho Benjamim, com apenas 27 anos de idade.

A Hospitalização

Há algumas horas a imprensa internacional divulgava que Lisa Marie Presley, a filha do cantor Elvis Aaron Presley, o nosso Elvis Presley, havia sido hospitalizada. Ela foi levada às pressas para uma unidade médica hospitalar da Califórnia ainda na noite desta quinta-feira (12). ela teria sofrido uma parada cardíaca de acordo com a imprensa e com as redes sociais americanas, bem como uma matéria no site TMZ veio em seguida a confirmar o caso.





Ainda de acordo com a imprensa internacional, ela passou por uma reanimação cardiopulmonar, conhecida no meio médico como RCP chegando a recuperar os pulso cardíaco, porém, mais tarde veio a notícia que todos não queriam ouvir, ela não resistiu.

A Morte

Mais tarde veio a notícia que todos não queriam ouvir a cantora Lisa Marie Presley, 54, que era a filha única da conhecida lenda do rock mundial, Elvis Presley veio a óbito.





A família está tratando o caso de maneiro privada ainda e há poucas informações.





O jornal americano NYT noticiou, inclusive, que mais cedo a mãe de Lisa, Priscilla Anne Wagner Beaulieu ( Priscilla Presley), teria comunicado a sua hospitalização, mas confirmou horas atrás a morte e a notícia igualmente noticiada em uma revista especializada.





Quem era Lisa Marie Presley Imagem: Reprodução Instagram

Lisa Marie Presley é americana, cantora e que também compunha muitas canções e se dedicava a arte instrumentista. Como já mencionado era a filha única da atriz Priscilla Presley com o Rei do Rock. Lisa perdeu o pai quando tinha apenas 9 anos de idade.

Um fato que pouca gente talvez se lembre é que Lisa foi casada com outro mito da música internacional, o rei do pop Michael Jackson. Eles se uniram em matrimônio em 26 de maio de 1994, na República Dominicana e se tornaram, há época, um dos casais mais famosos dos anos 1990. Esse matrimônio acabou alguns anos depois onde ela se envolveu com o ator Nicolas Cage, relacionamento esse que durou pouco tempo. Carreira Sendo a filha de um dos artistas mais célebres e consagrados da história inclusive sendo esperado ainda pelos fãs com a famosa frase : "Elvis não morreu", ela seguiu a profissão do pai e investiu na carreira de cantora.

