27/02 -Dia do Pizzaiolo: nunca é tarde para iniciar na profissão. Ele começou com 52

A Apubra - Associação Pizzarias Unidas do Brasil, que há 20 anos atua no fomento de informações de qualidade e atualizada sobre o mercado gastronômico de pizzas, incentiva seus associados a estudarem e aperfeiçoarem na profissão por meio de cursos profissionalizantes. Casos como esse se refletem na trajetória de pessoas como Raul Silva, que, depois de trabalhar por 30 anos com jornalismo, iniciou na profissão aos 52 anos de idade como pizzaiolo e abriu seu próprio negócio um ano depois, aos 53. Após realizar um curso profissionalizante para se especializar, hoje ele é dono da Bolpani Restaurante e Pizzaria e em menos de dois meses de abertura já tem mais de 50 clientes.





Silva começou com o sonho do próprio negócio ainda durante a pandemia em 2020. Iniciou montando a estrutura do ponto comercial localizado em Santo André, na Grande São Paulo, para ser inicialmente uma cafeteria. Mas durante o processo percebeu que o modelo de negócio não daria certo para aquele ponto e a melhor opção, então, seria investir numa pizzaria com delivery.





Na busca de dar início ao seu sonho, Raul conheceu um pizzaiolo, que já teve pizzaria, e que hoje dá suporte para novos empreendedores do ramo. Depois de passar três meses imerso com o profissional, aprendendo sobre o modelo de negócio, abriu ao público, no dia 21 de abril de 2022, a Bolpani Restaurante e Pizzaria, mas o negócio não teve um bom desempenho e se manteve aberto por apenas três meses.





Entendendo a necessidade de qualificação no segmento, dada a técnica que o preparo da pizza exige, Raul foi atrás de cursos de qualificação para aprimorar seus conhecimentos e fazer as próprias pizzas. Foi então que o profissional iniciou a jornada no curso Escola da Pizza, ministrado pelo chef pizzaiolo Guilherme Branzani, da Branzani Pizzaria.





Raul, que já tinha uma noção de como funcionava, investiu na carreira. "Já sabia algumas coisas com a experiência que tive no passado, mas esse curso foi fundamental para que eu pudesse aprender ainda mais sobre como fazer pizza e como empreender no ramo", comenta ele.





Sentindo-se preparado novamente para o desafio, Raul reinaugurou a Bolpani, no dia 16 de janeiro de 2023, mais uma vez associada à Apubra. Hoje, ele prepara as pizzas e o cunhado faz as entregas. Recentemente contrataram um funcionário, resultado dos mais de 50 novos clientes que recebeu em pouco mais de um mês após a reabertura.





Para a Apubra, trajetórias como a do Raul são inspiradoras. Gustavo Cardamoni, presidente da associação, comenta essa história de superação. "Raul não quis desistir de um sonho e isso é muito inspirador. Nós sabemos que não é fácil abrir o próprio negócio e é exatamente por isso que estamos aqui. Queremos compartilhar nossas experiências e ensinar aos associados que é possível. E, mais do que isso, estamos à disposição sempre que uma dificuldade surgir, assim como o Raul fez", finaliza o presidente.





