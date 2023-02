Samsung anuncia patrocínio do Lollapalooza Brasil 2023

Pelo quarto ano consecutivo, Samsung estará no festival para proporcionar às pessoas experiências extraordinárias com a nova linha Galaxy S23 5G e o Ecossistema Galaxy









A Samsung confirma presença na décima edição do Lollapalooza Brasil. O Lolla BR é um dos maiores festivais de música do mundo e a Samsung tem orgulho de patrociná-lo pelo quarto ano consecutivo para continuar oferecendo aos visitantes do evento a possibilidade de viver experiências Galaxy. Nesta décima edição do Lolla BR, a Samsung leva ao festival todo o poder do Nightography* da nova linha de smartphones Galaxy S23 5G**, além dos dispositivos do Ecossistema Galaxy.





"Esta é uma parceria que nos orgulha muito, por estar completamente alinhada com um dos principais pilares da marca Galaxy, que é a música e toda a conexão que ela proporciona aos fãs da nossa marca. Estaremos presentes oferecendo não só a melhor vista do festival, com nossa ativação na roda-gigante, como também com um espaço de experiências onde as pessoas poderão conhecer, de perto, todos os benefícios da nova linha Galaxy S23 5G e nosso ecossistema", explica Carolina Corrales, Gerente Sênior de Relações Públicas, Brand Experience e Eventos de Mobile Experience no Brasil.





"Neste ano, vamos comemorar a décima edição do Lollapalooza Brasil, então é muito significativo e especial ter a presença de marcas que acompanharam e estiveram presentes na trajetória do LollaBR, como é o caso da Samsung", afirma Francesca Alterio, diretora das áreas de marketing e festivais da Time For Fun. "As marcas são responsáveis por ajudar a construir a experiência do público pelo Autódromo de Interlagos e a Samsung, que estará com a gente pelo quarto ano seguido, faz isso de forma muito singular. A roda-gigante é uma das atividades mais disputadas pelos frequentadores do festival, por exemplo", ela complementa.





O Lollapalooza Brasil 2023 acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Para mais informações sobre o festival, acesse: https://www.lollapaloozabr.com/





* Pode variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, condições de baixa luminosidade, falta de foco ou objetos em movimento.





** Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. O adaptador de tomada acompanha os smartphones da linha Galaxy S23 5G na caixa.





