Após descer de avião Sikêra Jr. sofre dor é levado a hospital e se mantêm sedado, entenda

Jornalista que comanda o programa Alerta Nacional da Rede TV! teve uma otite severa bacteriana, segundo revelou sua esposa.

A esposa do apresentador Sikêra Jr, Laura Peixoto utilizou o programa Alerta Nacional, da Rede TV!, comandado diariamente pelo marido para dar detalhes sobre o seu estado de saúde. O apresentador está internado no hospital Santa Júlia em Manaus sedado e com uma otite bacteriana, segundo sua mulher. Ela tranquilizou os fãs diante de notícias que o estado de saúde de Sikêra era grave.





Segundo ela e com informações do R7 o casal viajou no sábado (11) de férias para Manaus e na descida do avião o apresentador teve uma dor de ouvido que não cessou. Ele então foi diagnosticado com uma infecção bacteriana no ouvido.





“Sikêra está com otite severa bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam por bem sedar ele para que as medicações façam efeito mais rápido, e para que ele não queira fugir do hospital”, disse a esposa, afastando boatos de complicações mais sérias.





O que é otite bacteriana





A otite bacteriana é uma infecção do ouvido causada por bactérias. É uma das causas mais comuns de dor de ouvido em crianças e pode ocorrer quando as bactérias entram no ouvido médio através da tuba auditiva (trompa de Eustáquio), que conecta o ouvido médio à garganta.





Os sintomas da otite bacteriana incluem dor de ouvido, febre, perda de audição, sensação de ouvido entupido, pressão no ouvido, secreção de pus do ouvido e, em alguns casos, tontura. O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos para eliminar a infecção bacteriana.





Em alguns casos, analgésicos ou anti-inflamatórios também podem ser prescritos para aliviar a dor e a inflamação. É importante que a otite bacteriana seja tratada adequadamente para evitar complicações, como danos permanentes à audição.