Nomad inaugura sala vip no Aeroporto de Guarulhos

A Nomad, fintech que oferece aos brasileiros conta corrente e investimentos em dólar, abre nesta terça-feira (14) as portas do Nomad Lounge, sua primeira Sala VIP, no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Os passageiros que embarcam para viagens internacionais no GRU Airport poderão conhecer o local para ter acesso às informações sobre abertura de conta e demais serviços disponíveis para clientes da Nomad.





A área de quase 600m² é acessível por escada rolante e elevador e tem localização privilegiada no GRU Airport: fica ao lado do portão 303, no Terminal 3, com vista panorâmica para a pista de movimentação das aeronaves.





Os clientes Nomad poderão contar com wifi, buffet de comidas e bebidas, bar, estação de milk shake, espaço para descanso, área de amamentação, atividades para crianças, experiências exclusivas com parceiros selecionados e até um suporte dedicado ao auxílio para os passageiros em dúvidas relacionadas à Nomad.





"Ser a primeira fintech a ter uma Sala VIP no aeroporto de maior circulação do Brasil, como o de Guarulhos, é só mais um passo para garantir proximidade com nossos clientes e acompanhá-los em toda a sua jornada de viagem. Queremos que o espaço proporcione momentos memoráveis aos clientes antes de embarcarem para os seus destinos", comenta Lucas Vargas, CEO da Nomad.





A entrada no Nomad Lounge é feita pelo próprio aplicativo da Nomad, por meio de um QR Code. Para usufruir do Nomad Lounge, é necessário ter conta na Nomad e estar de acordo com os critérios abaixo do Nomad Pass, programa de fidelidade da empresa:





● Nível 1: acesso imediato ao atingir USD 1.000 (mil dólares) em câmbio e alcançar o Nível 2, promoção válida até 30 de junho de 2023.





● Níveis 2 e 3: acesso disponível até 30 de junho de 2023, sem direito a acompanhante.





● Níveis 4 e 5: acesso ilimitado, com 1 acompanhante.





Cada cliente tem direito a dois dependentes menores de 17 anos, independentemente do nível. Os pontos para passagem de nível do Nomad Pass são cumulativos, válidos por até 6 meses e atualizados diariamente, mesmo que o dinheiro das transferências já tenha sido utilizado.





Quem ainda não é cliente poderá abrir sua conta global em instantes e começar a fazer transferências internacionais pelo app da Nomad. E se tiver dúvidas, poderá ser atendido pelo time da Nomad na recepção do lounge para conhecer os serviços oferecidos pela fintech.





A escolha do local para a inauguração da primeira Sala Vip da Nomad foi feita baseada na programação dos voos internacionais, para que os passageiros possam aproveitar os benefícios da sala enquanto aguardam pelo embarque.





"Este novo espaço vem para reforçar o nosso compromisso em oferecer aos passageiros conforto e bem-estar durante a espera do voo. Durante a estadia na sala VIP, o viajante poderá desfrutar de uma bela vista e acompanhar a movimentação das aeronaves, além de estar próximo e com fácil acesso aos portões de embarque. Agradecemos a Nomad pela parceria e por escolher o GRU Airport para inaugurar a sua primeira sala VIP", afirma João Pita, Diretor Comercial e de Cargas da GRU Airport.





Já a operação do Nomad Lounge será realizada pelo Plaza Premium Group, multinacional que administra mais de 250 lounges pelo mundo e opera diversos serviços de hospitalidade aeroportuária. Com isso, o espaço conta com a expertise do grupo para oferecer o melhor atendimento e experiência aos seus clientes.





"Trabalhamos para proporcionar momentos memoráveis para os viajantes de negócios e de lazer em todo o mundo, e essa experiência começa pelo aeroporto, nos lounges operados pelo Plaza Premium Group. Estamos muito orgulhosos desta parceria e temos certeza de que o Nomad Lounge será uma referência em termos de serviço e qualidade", diz Alex Cortilio, Business Development Director LATAM do Plaza Premium Group.





O Nomad Lounge se encontra na área de embarque do Terminal 3 do GRU Airport e funciona das 15h às 23h, todos os dias.





Sobre a Nomad





A Nomad é uma fintech brasileira criada em 2019 com o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros a uma vida financeira global, oferecendo aos clientes simplicidade, praticidade e menos custos nas transações internacionais. Por meio do app, a empresa oferece soluções financeiras como câmbio, remessas, pagamentos, compras internacionais e uma conta de investimentos para acessar ações e ETFs negociados nas bolsas de valores dos EUA. Através da conta corrente, os clientes podem manter o patrimônio financeiro em moeda forte, além de enviar e receber dinheiro via transferências. Com o cartão de débito, os clientes podem fazer compras internacionais economizando em torno de 10% quando comparado com um cartão emitido no Brasil. O cartão da Nomad é aceito em mais de 180 países onde é possível realizar compras presenciais ou virtuais, além de fazer saques em caixas eletrônicos (ATMs).