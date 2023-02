Baía Formosa espera 10 mil pessoas para o carnaval 2023”, afirma secretária de turismo

"Nossas pousadas e restaurantes já estão praticamente com a lotação máxima. Teremos uma vasta programação neste carnaval, blocos de rua, atrações musicais e culturais para o público que fica os quatro dias ou para aqueles que vem no bate e volta. Vale a pena conhecer Baía Formosa", disse a secretária.

O passeio de buggy é um dos atrativos do lugar, nos 18 quilômetros de praia, turistas e visitantes conhecem as áreas de desova das tartarugas, lagoa da coca cola, cachaçaria e a divisa com a Paraíba.





"Aqui fica a localizada a maior reserva particular de Mata Atlântica ainda preservada do Rio Grande do Norte: a Mata da Estrela, com cerca de 2.365 hectares", explicou o representante dos bugueiros locais, José Duarte da Silva (Seu Dedeca).





O casal Thiago Costa, líder operacional, e Brena Souza, gestora, vieram de São Paulo curtir as férias no Rio Grande do Norte e optaram por conhecer as belezas do lugar. "Viemos pelo sol, São Paulo está muito chuvoso e nossa escolha foi baseada nas praias lindas. Fomos surpreendidos pela ótima hospitalidade das pessoas, sem contar com o cenário paradisíaco. Estamos adorando", disseram.





A melhor forma para chegar ao município partindo de Natal é de carro, através da BR-101 ou com o receptivo Potiguar Turismo que faz a rota de segunda a sexta-feira de acordo com a demanda.





A guia Ana Cristina Felício fala da importância de buscar empresas para realizar o percurso. "Priorizamos o atendimento ao cliente com qualidade e excelência, atuante no mercado potiguar a quase 26 anos. O guia de turismo é um fator primordial para que o visitante tenha boas informações e acesso aos lugares com segurança", afirmou.