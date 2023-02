Como pedir um aumento salarial?

Existe um momento certo ou estratégia mais adequada para pedir um aumento salarial? Muitos acreditam que não, mas essa é uma decisão que, com certeza, precisa ser muito bem analisada. Afinal, muito além de levar em consideração o momento financeiro da companhia, é preciso ponderar sua evolução profissional na empresa e se utilizar de argumentos pautados em dados que concretizem seu ponto de vista e auxiliem a atingir o objetivo desejado nessa conversa.





Todos nós, em algum momento de nossa trajetória, nos encontramos em um cenário que desejamos receber uma maior remuneração por nossas atividades – seja para nos sentirmos mais satisfeitos e reconhecidos pelos nossos esforços ou, principalmente, para termos melhores condições financeiras frente à inflação global.





Por mais que essa seja uma situação corriqueira no mercado, é preciso levar alguns pontos em consideração antes de pedir um aumento salarial, evitando fazer esse pedido em momentos inadequados em relação à condição do negócio ou ao próprio mérito do profissional. Para isso, o primeiro passo a ser avaliado é sobre a qualidade e assertividade das entregas feitas dentro das expectativas estabelecidas – ou seja, se há uma satisfação completa do trabalho feito com uma excelência acima do esperado.





Seja em um projeto específico, em todas as responsabilidades para as quais foi contratado ou entregas estabelecidas, é importante trazer dados que comprovem essas conquistas e sirvam de apoio para mostrar a importância de seu trabalho para o crescimento da empresa. Até porque, a presença de fatos que ilustrem essa justificativa são informações completamente relevantes de serem utilizadas a favor do aumento salarial.





Agora, não é inteligente pedir essa maior remuneração se a companhia não estiver em um bom momento financeiro. Antes de conversar com os superiores, é essencial buscar compreender como a empresa se encontra economicamente, se está crescendo e conquistando as metas estipuladas e suas perspectivas. Caso contrário, qualquer pedido de aumento apenas irá gerar um clima e percepção negativo por parte do empregador.





Em muitas empresas, existe uma política salarial bem firmada estabelecida, justamente, para evitar qualquer tipo de desentendimento e angústia frente ao questionamento merecedor de um aumento de salário. Na maioria das vezes, são definidas com base no tempo de permanência do profissional na companhia ou a conquista dos objetivos desejados – o que contribui para que tenham uma maior noção do primeiro ponto destacado sobre o merecimento frente ao seu desempenho.





De acordo com dados divulgados no Relatório de Cargos e Salários em Startups 2022, como exemplo, 57,32% dos profissionais que trabalham nessas empresas seguem uma política salarial estruturada. Para eles, é clara a importância do oferecimento desta política para gerar transparência e clareza aos times em relação ao seu trajeto profissional – assim como sua influência no desenvolvimento de uma comunicação próxima e objetiva entre as equipes.





Mas, toda moeda tem dois lados. Por mais benéfica que essa política seja, o atraso da entrega desse aumento por qualquer motivo, muito provavelmente pode gerar uma insatisfação e insegurança perante os times, fazendo com que levem em consideração a possibilidade de buscarem por outras vagas que não demonstrem tais riscos em termos de crescimento profissional e maior remuneração ao longo de sua trajetória.





Pedir um aumento de salário exige uma dose importante de autoconhecimento junto com uma leitura analítica do cenário do negócio, de forma que tenha todos os argumentos positivos a favor da conquista de uma maior remuneração. Quando certificado desses pontos, a conversa deve ser a mais harmônica e construtiva possível, sem qualquer tom de ameaça que abra espaço para interpretações erradas. A união da coerência e sensibilidade definitivamente irá elevar a chance de sucesso desse pedido.





Ricardo Haag é sócio da Wide, consultoria boutique de recrutamento e seleção.





Sobre a Wide:









Com mais de 30 anos somados de recrutamento especializado e mais de 20 mil entrevistas realizadas, o propósito da Wide, empresa de recrutamento e seleção de alta gerência, é construir legados, seja o das empresas contratantes, o dos candidatos e o seu próprio.