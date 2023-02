Bolsa Família paga R$ 600 nesta terça; veja quem recebe

Bolsa Família





A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (14) o Bolsa Família para os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com o último dígito 2. As parcelas para o mês serão pagas até o dia 28 de fevereiro com valor de R$ 600.





Neste mês, o banco também deposita o Auxílio Gás de R$ 112 . Hoje, recebem os beneficiários de NIS terminado em 2. O benefício é bimestral, ou seja, é pago a cada dois meses, e inicia em fevereiro os pagamentos deste ano.





É possível conferir as datas dos pagamentos, o valor do benefício pago para a família, e a composição das parcelas pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS).





A parcela de R$ 600 deve ficar disponível para saque por 120 dias após a data apontada pelo calendário. É possível sacar o valor em agências da Caixa Econômica federal ou em qualquer casa lotérica pelo Brasil. Também é possível movimentar o dinheiro através do aplicativo da Caixa.





O benefício, que levou o nome de Auxílio Brasil entre 2021 e 2022, retornou ao seu nome original de Bolsa Família após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante sua campanha, o petista prometeu para as famílias o acréscimo de R$ 150 por criança menor de seis anos, porém a mudança foi anunciada para março deste ano.





Aqueles cadastrados no programa Auxílio Brasil devem receber automaticamente do Bolsa Família. No entanto, o ministro Wellington Dias afirmou que, após a identificação de mais de 10 milhões de cadastros irregulares no programa, o governo deverá fazer um 'pente-fino' entre seus beneficiários.





Confira o calendário oficial para o Bolsa Família de fevereiro: NIS com final 1: 13 de fevereiro





NIS com final 2: 14 de fevereiro

NIS com final 3: 15 de fevereiro

NIS com final 4: 16 de fevereiro

NIS com final 5: 17 de fevereiro

NIS com final 6: 22 de fevereiro

NIS com final 7: 23 de fevereiro

NIS com final 8: 24 de fevereiro

NIS com final 9: 27 de fevereiro

NIS com final 0: 28 de fevereiro





Para consultar informações sobre o benefício ou para denúncias sobre o Bolsa Família, o cidadão pode telefonar para o canal do Ministério da Cidadania pelo número 121.





Para o canal de atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, basta ligar para o número 111 para consultar informações sobre o saque e sobre o cartão.





IG - ECONÔMICO