Oficinas e workshop fazem parte da programação do 1º Food & Jazz Natal

Conheça os estabelecimentos já confirmados - Festival acontece em março





O Food & Jazz Natal realiza sua primeira edição de 15 a 25 de março, e garante promover um festival interativo, movimentando dezenas de bares, restaurantes, cafeterias e docerias da cidade. E, além de conectar música e gastronomia, o evento traz oficinas - "Cozinha Show", e workshop coordenado pela chef Eleonora Melo e o chef Marcelo Labre.





Com mestrado em administração, especialização em gastronomia e formação de cozinheiro profissional pelo SENAC - Barreira Roxa, Labre é professor de graduação e pós-graduação na área de gastronomia, atuando também como consultor e chef de cozinha.





As oficinas "Cozinha Show" acontecem nos dias 24 e 25 de março, na praça dos Gringos, em Ponta Negra. Tanto as oficinas quanto o workshop são voltados para chefs, cozinheiros e barmen dos estabelecimentos participantes.





Idealizado por Juçara Figueiredo Produções, a mesma criadora do Fest Bossa & Jazz e do festival gastronômico Sabores da Pipa, o Food & Jazz Natal está com programação para 11 dias, incluindo dois finais de semana. O evento oferece menus exclusivos e com valores diferenciados, tudo inspirado na culinária da cidade, berço do jazz, New Orleans – EUA.





Dentre os estabelecimentos já confirmados, estão: Babalu - Comidinhas Deli, Old Five Beach Restaurante, Páprika - Pizzaria e Restaurante, Severina Gastrobrar, Mipibu Restaurante, Le Paradis Du Café, Praiou Beach Lounge, Wesley's Bar, Meu Barraco Boteco Bistrô, Just Food & Coffee, Ô Fuxico Bar e Taverna Pub Natal.





O Food & Jazz Natal é patrocinado por Coca-Cola e Café Santa Clara através do Programa Cultural Câmara Cascudo do Governo do Rio Grande do Norte, com apoio da Prefeitura do Natal, Abrasel, Revista Deguste e realização da Juçara Figueiredo Produções.





Mais informações em breve. Siga: @foodjazzbrasil