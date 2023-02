Carnaval: Dicas e desconto no câmbio

A Travelex Confidence, maior especialista de câmbio do mundo, selecionou lugares imperdíveis para quem pretende viajar nesta época do ano, além de preparar descontos em câmbio das moedas desses destinos





Após um período longo de isolamento social,o turismo já deu sinais de retomada em 2022 e se consolida agora com um Carnaval sem restrições sanitárias. Segundo estimativa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) o Carnaval deve movimentar R$ 8,18 bilhões em receita, número 26,9% maior que do ano passado e só 3,3% menor que em 2020, antes de a pandemia estourar no Brasil.





Não apenas pelas festas que acontecem em todos os cantos do país, o Carnaval é um dos feriados mais esperados pelos brasileiros. Enquanto uns já estão preparados para desfilar pelas ruas, outros aproveitam os dias de emenda para viajar para o exterior.





Por isso, a Travelex Confidence , maior especialista em câmbio do mundo, separou algumas dicas de destinos na América Latina, para ajudar aqueles que desejam viajar, além de oferecer descontos imperdíveis nas moedas latinas. Clientes poderão economizar no câmbio utilizando o cupom "FOLIATVX" na compra de Pesos argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos, uruguaios e Novo Sol Peruano no período de 10/02 a 22/02.





ARGENTINA





Moeda: Peso argentino





O país é enorme e oferece diversas opções para os turistas. Além da famosa capital, Buenos Aires, onde é possível visitar lugares como Puerto Madero, Casa Rosada, e aproveitar para apreciar diversos shows de tango, há outros destinos que merecem destaque, como:





Mendoza: Também chamada de Terra do Sol e do Bom Vinho, é ideal para aqueles que apreciam uma paisagem rústica. Por lá, o viajante pode conhecer alguns dos locais onde os vinhos são produzidos, acompanhar os principais processos da fabricação e degustar a criação. Para aqueles com espírito aventureiro, uma grande atração é a escalada do Cerro Aconcágua, que fica a mais de 6 mil metros de altura.





Patagônia: Com florestas, montanhas e geleiras, é a escolha ideal para quem gosta de neve, mas não quer ir muito longe. É também por lá que fica Ushuaia, conhecida como a cidade do fim do mundo famosa por seus museus e passeios ligados à natureza.





CHILE





Moeda: Peso Chileno





Além da vigorosa capital, Santiago, o país abriga os lagos de Puerto Montt, as ladeiras de Valparaíso, as areias de Viña del Mar e uma generosa parte da Patagônia também. Além disso, dois lugares imperdíveis situados no Chile, são:





San Pedro de Atacama: Para quem tem o sonho de conhecer um deserto, este é o local ideal. O deserto do Atacama é o mais seco e alto do mundo. Por lá estão vales lunares, vulcões cobertos de neve, dunas de areia, arte rupestre antiga, fontes termais e lagoas cheias de flamingos. Também é possível conhecer os gêiseres mais altos do mundo e a maior instalação de astronomia terrestre.





Ilha de Páscoa: É uma ilha vulcânica remota na Polinésia, um lugar famoso por guardar 887 estátuas monolíticas: conhecidas como moais, foram criadas pelos habitantes durante os séculos XIII a XVI. No entanto, a ilha é bem mais do que apenas um museu de arqueologia ao ar livre. É possível passar uma noite ouvindo música polinésia em um show de dança, cochilar sob as palmeiras na Anakena Beach e jantar ceviche de atum nos restaurantes de Hanga Roa – todos perfeitamente alinhados para o pôr do sol sobre o Pacífico.





COLÔMBIA





Moeda: Peso colombiano





Famosa por seus patrimônios culturais, arquitetura e parques naturais, dois lugares imperdíveis para conhecer são:





Cartagena: Também conhecida como Cartagena das Índias, a cidade colombiana apresenta o perfeito equilíbrio entre lindas praias e atrações culturais locais. É banhada pelo mar do Caribe, tem uma encantadora arquitetura colorida, além de ser conhecida por diversas artes de rua. Cartagena é a 5ª maior cidade do país e foi considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, em 1984, como um modelo de arquitetura militar. Exemplo disso é o Castelo de San Felipe.





Parque Nacional Tayrona: Também banhado pelo mar do Caribe, o Parque Nacional situa-se em Magdalena, na cidade de Santa Marta. Ele fica no meio de uma reserva ambiental, proporcionando contato direto com uma rica biodiversidade. Durante a estadia, é possível ver várias lagoas costeiras e as ruínas históricas de Pueblito, que consistem em uma estrutura de terraços construída pelo grupo indígena Tayrona.





MÉXICO





Moeda: Peso mexicano





É repleto de belezas naturais e oferece opções que vão desde praias, monumentos históricos, ruínas e até parques incríveis. Entre os principais pontos turísticos do país, estão:





Teotihuacan: Localizado a apenas 48 quilômetros da capital, Cidade do México, é um lugar de fácil acesso para todos os viajantes. Lá fica localizado as Pirâmides do Sol e da Lua e é também considerado pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade.





Cancun: Situada na Península De Iucatã, na costa do Mar do Caribe, é famosa por suas praias paradisíacas, resorts e pela vida noturna agitada.





