Apodi, Caicó e Pirangi recebem Unidade Móvel da Neoenergia Cosern nesta semana

Os moradores de Caicó, no Seridó; Apodi, no Alto Oeste; e Pirangi, distrito de Parnamirim, poderão acessar até 30 tipos de serviços na Unidade Móvel de Atendimento da Neoenergia Cosern ao longo desta semana. O veículo, adaptado para funcionar como uma agência móvel, ficará estacionado nas áreas centrais das localidades conforme cronograma abaixo.





Na Unidade Móvel, os cidadãos terão a oportunidade de negociar dívidas, solicitar desligamento do fornecimento de energia elétrica, modificar titularidade para cobrança da conta de luz, emitir segunda via de pagamento, entre outros serviços.





"Também vamos oferecer orientações sobre como pagar a fatura com cartão de crédito no site e como realizar pagamentos por PIX, além de parcelamentos que realizamos na própria unidade móvel", explica Marcos Holanda gerente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.





Serviços da Unidade Móvel





• Pedidos de novas ligações;

• Atualização de cadastro;

• Troca de titularidade;

• Religação;

• Desligamento definitivo;

• 2ª via de faturas;

• Cadastramento de fatura por e-mail;

• Pagamento de faturas com cartão de débito.





Calendário





Caicó: 13 de fevereiro, das 13h às 17h

14 de fevereiro, das 08h às 12h





Apodi: 15 de fevereiro, das 13h às 17h

16 de fevereiro, das 08h às 12h





Pirangi: 17 de fevereiro, das 09h às 16h









Sobre a Neoenergia Cosern