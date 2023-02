Márcio Gomes. Crédito: Kelly Queiroz/CNN Brasil)





CNN disponibiliza sinal aberto para todo o País via banda KU





Canal disponível para recepção pelo kit parabólica + receptor digital leva o mesmo número dos sistemas de TV por assinatura: 577





A CNN Brasil passa a disponibilizar o seu sinal para todo o território nacional de forma aberta e gratuita via satélite para os domicílios com kit de recepção digital da banda KU – antena parabólica + caixa receptora.





O canal leva o número 577, o mesmo que detém nas operadoras de TV por assinatura.





A programação do canal linear da CNN Brasil ofertada no satélite para todo o País é a mesma disponível na TV por assinatura, no canal no YouTube e no Prime Video.





Os kits de recepção de banda KU vêm gradativamente substituindo os antigos kits receptores de canais de TV aberta da Banda C satelital. Isto porque a faixa de frequência 3,5 GHz, antes ocupada pela Banda C, foi transferida via leilão para a telefonia 5G.





Estimativas da Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicações) dão conta de que cerca de 50 milhões de indivíduos no País recebem sinais de TV aberta pelo sistema de antenas parabólicas.