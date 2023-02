Sophia Blair: a gringa que se tornou brasileira

A "gringa that fell in love with Brasil" já conta com quase 4 milhões de seguidores





Se você é daqueles que adora rolar o feed do Tik Tok, com certeza você já viu um vídeo da influencer Sophia Blair. A "gringa that fell in love with Brasil", como se apresenta em suas redes sociais, que em tradução livre significa: a gringa que se apaixonou pelo Brasil, vem conquistando o coração dos brasileiros (e também de outros gringos que querem ser brasileiros como ela!) com seu jeito leve e engraçado de relatar suas experiências vividas no país. Hoje, conta com mais de 600 mil seguidores no Instagram e quase 4 milhões no TikTok.





Chamada pelos seguidores como "CEO de passar vergonha", em uma alusão ao CEO (Chief Executive Officer - maior cargo na gestão de uma empresa), Sophia é nascida nos Estados Unidos e fez dois intercâmbios no Brasil. O primeiro durante o seu ensino médio, em 2018, e o outro para cursar um semestre de faculdade, em 2020, na Unicamp. Na primeira vez em que ela esteve aqui, contou que passou por uma surpresa inesperada com o clima. "Eu achei que estaria quente o tempo todo, mas meu intercâmbio foi em São Paulo, no inverno, então eu me enganei", brinca ela, que conta essas e outras dezenas de histórias e situações estranhas que se meteu por conta de confusões com o português ou com a cultura brasileira, como aprender a abreviação "obg" para "obrigada" e recitar trava-línguas como "porta-porteira-portão", sugeridos pelos seus seguidores.





"Todo mundo sabe que português não é minha língua materna. Um grande problema com isso é que quando alguém fala uma palavra que eu nunca ouvi, eu só tenho ela de referência. Então se eu ouvir errado, vou continuar falando errado para outras pessoas e passando vergonha", diz em um dos seus vídeos no Tik Tok quando conta a confusão que fez ao confundir o diminutivo das palavras. "Eu ia para uma festa e queria usar um cropped. Cropped é uma camiseta pequena, ou seja, 'Little shirt', 'camisinha'. Então fui perguntar para minha 'mãe host': 'A minha 'little shirt' já secou?', ela ouviu 'A minha 'camisinha' já secou?', eu morri", compartilha.





Ela ainda conta que se apaixonou pelas comidas brasileiras, como o famoso brigadeiro, a coxinha e o Guaraná. Esse último fez tanto sucesso que a marca acabou entrando em contato com a gringa para enviar mimos e fazer publicações em suas redes sociais. "Conseguimos quase 2.000 comentários, e me mandaram uma caixa de guaraná suficiente para o resto da vida!", comentou. As músicas brasileiras também a conquistaram, relatando ser fã do Projota. Queridinha também das marcas brasileiras, Sophia vem fechando projetos e se destacando entre uma das principais influencers digitais da terra do samba, que ela ainda jura que vai aprender a gostar!