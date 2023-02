Em março, mulheres do RN terão treinamento gratuito de Krav Maga (defesa pessoal)

A Federação Sul Americana de Krav Maga convida a todas para conhecerem o método de defesa pessoal mais eficiente para vencer o medo e evitar a violência





Em comemoração ao mês da mulher, no dia 12 de março, todos os instrutores habilitados pela Federação Sul Americana de Krav Maga, referência mundial em qualidade e precursora do Krav Maga na América Latina, realizarão uma aula, aberta e gratuita, às mulheres que queiram mudar a sua relação com o medo e aprender a se defender. O SEMINÁRIO DE KRAV MAGA PARA MULHERES será ministrado simultaneamente em todo o Brasil, Argentina, Canadá, México e Portugal.





Quem pode participar desse treinamento são as mulheres que, independentemente de preparo físico ou de habilidade para artes marciais ou esportes, queiram descobrir como é possível mudar o cenário da violência contra elas a partir de técnicas simples, rápidas e eficientes.





"Quando a mulher adquire autoconfiança para vencer o medo, ela fica mais atenta aos sinais, consegue antever a violência e deixa de ser um alvo fácil. O Krav Maga dá a elas essa condição, a partir de treinamentos orientados por profissionais habilitados para isso", explica a maior autoridade do Krav Maga na América Latina, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga.





No SEMINÁRIO DE KRAV MAGA PARA MULHERES, além de conhecer sobre a filosofia do Krav Maga, a mulher vai vivenciar situações como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro e outras, e testar as diversas possibilidades de defesa do Krav Maga.





Com respostas simples, rápidas e objetivas, o Krav Maga trabalha, tanto a parte física, quanto a parte mental/emocional do praticante, para que ele tenha total controle de suas emoções e reações em caso de violência ou ameaça.





"O Krav Maga foi criado por Imi Lichtenfeld, na década de 40, para que qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, pudesse se defender de agressões vindas de uma ou mais pessoas, armadas ou não", explica Grão Mestre Kobi, que foi aluno direto de Imi.





Os benefícios do Krav Maga para as mulheres





Hoje, 30% dos alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres, que se identificam com essa técnica por não ser um esporte e sim uma modalidade de defesa pessoal, sem campeonatos ou competições.





Quando as aulas são conduzidas por um profissional habilitado, prepara as alunas para desenvolverem, tanto as habilidades físicas, quanto a capacidade mental de controlar o medo e suas reações. Dessa forma, elas aprendem a neutralizar o agressor, atingindo seus pontos sensíveis e vitais, como olhos, nariz, garganta, região genital etc.





Os benefícios para elas são diversos. Além de melhorar a condição física, o Krav Maga confere aumento da autoestima e da autoconfiança. A mudança na relação com o medo torna essas mulheres mais alertas e menos acovardadas. Com mais segurança, elas conseguem tomar decisões no momento de uma ameaça ou agressão, tornando-a mais capacitada para defender a sua vida e a de seus filhos.





"As mulheres, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, também passam a estar mais focadas, menos distraídas e mais atentas, o que diminui o risco de ataques, pois a violência geralmente é voltada aos alvos que o agressor considera mais fáceis", completa Grão Mestre Kobi.





Para este ano, a Federação Sul Americana de Krav Maga espera mais de 10 mil mulheres nos seminários. A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas.





Serviço: SEMINÁRIO DE KRAV MAGA PARA MULHERES





Data: 12/03/2023

Horário: 8h30

Local: Unidade Lagoa Nova (End: Rua Dr José Gonçalves, 1986 bairro Lagoa Nova, Natal, RN)

Inscrições: whatsapp: (84) 99954-1672





EVENTO GRATUITO – VAGAS LIMITADAS!





Para saber sobre o SEMINÁRIO DE KRAV MAGA PARA MULHERES em outros estados, acesse www.kravmaga.com.br/academias





Sobre a Federação Sul Americana de Krav Maga - referência mundial em qualidade, é a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel. É presidida por Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e seu primeiro aluno a sair de Israel para difundir a modalidade. Vivendo no Brasil desde 1990, Grão Mestre Kobi forma e atualiza pessoalmente seus instrutores, garantindo a qualidade e a ética do Krav Maga praticado na Federação Sul Americana de Krav Maga.





