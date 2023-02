Nevaldo Rocha é homenageado pela escola de samba Balanço do Morro, em Natal

Croqui mestre salas e porta-bandeira





A história de inspiração do empreendedor potiguar, Nevaldo Rocha, fundador do Grupo Guararapes, detentor das lojas Riachuelo, se torna tema do samba-enredo da escola de samba Balanço do Morro, em Natal.





"Essa é a maneira que encontramos para prestar uma homenagem em agradecimento por tudo que Nevaldo Rocha idealizou e construiu impactando a vida de milhares de pessoas", comenta Graça Almeida, presidente da escola.





Quem passar pela Avenida Duque de Caxias, na Ribeira, no dia 25 de fevereiro, poderá acompanhar o Carnaval de Natal que se inicia às 19h com apresentações das escolas do grupo A.





Precisamente às 23h30, quem entra na avenida é a Balanço do Morro e a história emblemática de um menino de 12 anos que saiu do pequeno município de Caraúbas, com alguns trocados, em busca de uma oportunidade de emprego. Com apenas 18 anos, Nevaldo iniciou a construção do que viria a ser um dos maiores conglomerados de moda do Brasil.





Ao todo, serão 13 alas divididas em marcos importantes da trajetória de Nevaldo, como a saída de sua cidade natal, a ida para Recife, a busca por conhecimento nos Estados Unidos e também uma ala totalmente dedicada às costureiras da fábrica que contribuíram e contribuem para que esse legado continue.





"Ficamos extremamente orgulhosos, falo isso por mim e em nome de toda a minha família, em receber essa homenagem ao meu pai Nevaldo Rocha. Um empreendedor nato que segue inspirando gerações por sua força, determinação e mente visionária de uma pessoa que saiu de casa em busca de uma oportunidade e acabou gerando mais de 38 mil empregos", diz Flavio Rocha, Presidente do Conselho do Grupo Guararapes.





Nevaldo Rocha





Nascido em Caraúbas, interior do Rio Grande do Norte, em 1928, Nevaldo trilhou uma trajetória de sucesso que começou na década de 40 quando abriu sua primeira loja em Natal, chamada A Capital. Na década de 1970, a empresa já se chamava Guararapes e adquiriu as lojas Riachuelo. Hoje, o Grupo atua em três vertentes - industrial, varejo e financeiro -, e é um dos maiores conglomerados de moda do Brasil, que inclui um e-commerce e mais de 390 Lojas Riachuelo, Casa Riachuelo, Carter's e FANLAB espalhadas por todo o território nacional; uma fábrica em Natal; a Midway Financeira; três centros de distribuição (CDs), em Guarulhos, Natal e Manaus, um Contact Center; a Transportadora Casa Verde, responsável pela logística do Grupo; o shopping Midway Mall, também no Rio Grande do Norte; e dois teatros Riachuelo, na capital potiguar e no Rio de Janeiro





O empresário faleceu em 2020 e deixou três filhos, Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha, 11 netos, 9 bisnetos e um legado inspirador.





