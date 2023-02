Interjato vai conectar todas as escolas do RN

O Grupo Interjato vai levar conectividade a todas as escolas públicas estaduais do Rio Grande do Norte. A empresa Evos (antes Interjato Telecom) apresentou proposta mais competitiva na licitação e será responsável pelos serviços contínuos de telecomunicações com implantação, operacionalização, gestão e manutenção de rede de dados e wi-fi para as instituições de ensino.

A assinatura do contrato aconteceu nesta segunda-feira (13), no auditório da Governadoria. A cobertura será realizada em 100% das unidades escolares com serviço de comunicação de qualidade, segura, de alta disponibilidade e otimização de recursos. O projeto deve beneficiar diretamente 240 mil alunos em 600 escolas nos 167 municípios do estado.

Para Erich Rodrigues, CEO do grupo, uma empresa potiguar estar à frente desse projeto é motivo de orgulho. "Sermos responsáveis por essa implementação só reforça a qualidade e experiência do Grupo Interjato. Nossa expertise e assistência ao cliente, seja público ou privado, também refletem o compromisso de sempre oferecer um serviço de excelência", disse.

O Grupo Interjato atua no Rio Grande do Norte e em outros quatro estados do país: Ceará, Paraíba, Sergipe e Rio de Janeiro. A corporação desenvolve soluções tecnológicas inteligentes e personalizadas. A rede de dados das escolas estaduais será interligada e com suporte digital, seguindo as normas das leis de acesso e proteção de dados pessoais.

A governadora do Estado, Fátima Bezerra, destacou que o projeto vai transformar a educação pública: "Não há como imaginar, em pleno século 21, uma escola estar sem conexão e isso tem um preço alto, o da exclusão digital. Teremos toda rede conectada para alunos e professores e essa infraestrutura é muito importante para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem".

Grupo Interjato

Com a ampliação e segmentação de negócios e clientes, a Interjato Soluções se reposiciona no mercado como Grupo Interjato. O conglomerado é composto pela Evos, para conectividade; Mesotech, especialista em videomonitoramento inteligente; e a Pesquisa na Hora, ferramenta rápida e acessível para levantamentos de mercado e eleitorais.

A Evos traz os mais de 20 anos de experiência da Interjato Telecom como líder em conectividade em todo o território brasileiro, especialista em tecnologias como SD-WAN e segurança no transporte de dados. A empresa investe em inovação para desenvolver projetos personalizados, que se adequam às características e peculiaridades de cada cliente.