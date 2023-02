Em 37 dias, pouco mais de 15 mil raios caíram no RN; veja como se proteger

De 1º de janeiro a 6 de fevereiro, ocorrências de descargas elétricas no território potiguar aumentaram 10,87 vezes em relação ao volume registrado no mesmo período de 2021





Nos primeiros 37 dias deste ano, o Centro de Operações Integradas (COI) da Neoenergia Cosern registrou a queda de 15.258 raios em todo o território potiguar. As regiões com os maiores números de ocorrências são: Alto Oeste e Seridó. Esses fenômenos causaram 392 interrupções no fornecimento de energia elétrica e danificaram aproximadamente 400 equipamentos do sistema.





As descargas atmosféricas são fenômenos naturais, normalmente ligados às chuvas, e geralmente precedidos de trovões. Em anos mais chuvosos, são contabilizados volumes maiores de incidência de raios. Comparando com um período mais seco, como no ano de 2021, o quantitativo nos primeiros 37 dias do ano foi de 1.403. Isso quer dizer que, comparados os intervalos idênticos de 2023 e 2021, o aumento no ano atual foi de 987,52% ou 10,87 vezes a mais.





"Monitoramos, de maneira ininterrupta, a questão climática em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Nossas equipes são treinadas para atuar no menor intervalo de tempo possível quando há interrupção no fornecimento de energia provocado pela queda de um raio, priorizando sempre a segurança da equipe e da população", ressalta Osvaldo Tavares, superintendente Técnico da Neoenergia Cosern.





Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Brasil encerrou o ano de 2022 com um número recorde de registro de queda de raios: 190 milhões. Os estados que concentram os maiores números são Amazonas, Pará e Mato Grosso. No Rio Grande do Norte, foram contabilizados 424.733 raios ao longo do ano em referência.





Como se proteger

Durante as chuvas mais intensas, com trovões e ventos fortes, redobre a atenção dentro e fora de casa;

Evite locais abertos como campos de futebol, descampados, praias, praças e estacionamentos;

Não se aproxime de estruturas como marquises e coberturas de estacionamento metálicas, cercas com arames, varais metálicos, linhas férreas, torres de telefonia e estruturas condutoras da descarga elétrica;

Evite tomar banho de chuva;

Abrigue-se em ambiente fechado (casas, comércios, indústrias, veículo, trem ou metrô);

Não se abrigue embaixo de árvores, pontes metálicas, quiosques, antenas de telefonia; não fique perto de tratores, cercas de alarme e dentro de contêineres;

Não solte pipas próximo à fiação ou jogue objetos na rede elétrica;

Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;





Desconecte das tomadas, com segurança e sempre pelo plug, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para o 116 da Neoenergia Cosern.

