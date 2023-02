Louro Mané é afastado do Mais Você, entenda

Louro Mané foi afastado do "Mais Você" após a confirmação do diagnóstico de covid-19. A informação foi anunciada por Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (8), ao iniciar o programa matinal na Globo.





Segundo a apresentadora o colega da atração, interpretado por Fabio Caniatto, está bem.





Ela relatou que ele havia concluído o ciclo vacinal e brevemente retornará ao trabalho após o período de isolamento.





O próprio personagem deixou um recado para o público ao relatar a recuperação.





"Estou com sintomas leves, porque tomei todas as vacinas. Vou aproveitar esse tempinho para voltar afiado para o programa. Estou com saudade de todo mundo", disse. Louro Mané ainda pediu para Ana Maria enviar os pratos preparados, já que precisa se alimentar bem enquanto está "dodói".