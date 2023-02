Teto de shopping no Rio cai após Chuva intensa

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta terça-feira (7) provocaram consequências também no shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte da cidade.





Parte de uma estrutura de gesso do teto caiu próximo ao acesso C do local. Não houve feridos e o estabelecimento não interrompeu o seu funcionamento.





Parte do teto do Nova América cai no Rio — Foto: Reprodução





“O Shopping Nova América informa que devido às fortes chuvas, na tarde de ontem, houve o rompimento do gesso próximo ao Acesso C, que se encontra isolado. Não há registro de feridos. Além disso, o time de operações está no local tomando todas as medidas necessárias para que o espaço volte ao fluxo normal. O empreendimento reforça que opera normalmente, com pequenos pontos de isolamento nos corredores”, disse o estabelecimento em nota.





