Machu Picchu Brasil estará presente na 45ª ABAV TravelSP

Fernando Santos, presidente da ABAV SP e Willian Cavalcante,

CEO da operadora Machu Picchu Brasil





A Operadora Machu Picchu Brasil , que faz parte do Grupo Inspire e é a única empresa brasileira 100% especializada em viagens ao Peru, estará presente na 45ª ABAV TravelSP. Evento realiza-se nos dias 30 e 31 de março, quinta e sexta-feira, no Hotel Monte Real – R. São Paulo, 622 – Centro, Águas de Lindóia – SP. A Machu Picchu Brasil poderá ser visitada no Pavilhão Azul – Estande 12.





"ABAV TravelSP ganha mais atrativos com a presença da operadora Machu Picchu Brasil; porque ela oferece um modelo de negócio inovador e que conquista a preferência de um crescente número de agências de viagens", afirma Fernando Santos, presidente da ABAV São Paulo.





Objetivo da operadora, ao participar do evento, é receber e prestar informações às agências de viagens sobre as perspectivas de normalização do fluxo turístico ao Peru. A demanda reprimida de viagens ao destino, detentor de uma das sete maravilhas do mundo moderno, representa oportunidade de negócios para as agências de viagens visitantes do evento.





"Estaremos no palco principal das feiras de negócios do setor, que nos propicia o encontro com as principais agências de viagens de todo o Estado de São Paulo", avalia Willian Cavalcante, sócio e fundador da operadora especializada em um único país.





A Machu Picchu Brasil surgiu em 2010, por conta da paixão dos irmãos Ricardo e Willian Cavalcante pelas viagens, especialmente pelo destino Machu Picchu. Empresa fundamenta sua operação em três pilares: Especialização – Personalização – Excelência. Mais de 30 mil pessoas já viajaram com a empresa e puderam comprovar a importância desses pilares.