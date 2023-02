Mari Fernandez, Xand Avião, Nattan e Zé Vaqueiro fizeram show emocionante no BBB23

Artistas mostram que o forró e o piseiro estão na boca do povo de norte a sul do país









Que festão! O quarteto fantástico da Vybbe abalou literalmente as estruturas do BBB23. Mari Fernandez, Xand Avião, Nattan e Zé Vaqueiro fizeram um showzaço, com mais de uma hora de duração, que animou a noite de sexta dos Brothers. Eles mostraram a força e a energia do forró e do piseiro não só dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas para o país inteiro.





O clima já começou a esquentar nos bastidores quando os artistas se encontraram no camarim. Aquela bagunça gostosa e brincadeiras entre os amigos. Teve piada, dancinha é muita risada. O que se viu no palco foi reflexo da parceria desses quatro artistas queridos e talentosos!

O Projac inteiro parou para cantar e dançar com eles, até a chuva que caiu no Rio de Janeiro deu uma trégua na hora da apresentação. Chuva só de hits. Quando as cortinas da festa se abriram, o elenco desta edição ficou radiante com a surpresa e cantaram todas as canções. A participante Paula não segurou a emoção e foi às lágrimas com a apresentação da cantora e compositora Mari Fernandez!





"Que show lindo, que energia! Só o BBB para fazer esse encontro. Participar pelo segundo ano consecutivo foi incrível, melhor ainda poder cantar com meus amigos e lançar "Love Absurdo", meu novo single no programa! Nossa entrega foi muito especial e todo mundo sentiu essa emoção. Que noite! Só tenho que agradecer!" comentou Mari Fernandez!





"Que noite inesquecível. Estou muito realizado e com o coração cheio de alegria. Estrear no BBB ao lado do Xand, da Mari e do Zé foi muito especial. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. Agora é comemorar mais essa conquista", afirma Nattan.





"Tô muito feliz, de Urucuri para o BBB! Bom demais ver todo mundo "coladin" curtindo nosso som do Nordeste!", complementou Zé Vaqueiro.





"Foi bom demais cantar no BBB. Já é a minha segunda vez, a primeira foi em 2011. E dessa vez estava do lado de Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho, mostrando a nossa Vybbe para o Brasil", conclui Xand.





E o público correspondeu mesmo. A apresentação também fez sucesso fora da casa. As redes sociais comprovam, pois os quatro artistas ficaram no trending topics do Twitter! Teve diversão, música boa, reunião de amigos, alegria e alto astral. Uma palinha do que vem por aí no Carnaval desse time poderoso do nordeste.









*Sobre Mari Fernandez*

Com apenas 21 anos de idade e um pouco mais de um ano de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira.





Provando seu talento como cantora e compositora, ela soma mais de 11 milhões de ouvintes no Spotify e mais de 01 bilhão de visualizações no Youtube. Em 2022, a artista também conseguiu emplacar 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas,

sendo 08 delas faixas do audiovisual "Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza". O projeto contou com a participação especial de nomes como Xand Avião, Simone e Simaria, Nattan e Zé Vaqueiro. O álbum ficou em primeiro lugar no Deezer e Mari a segunda artista mais ouvida no stream.

Colecionando números e conquistas, foi considerada a artista revelação do São João, atingindo a marca histórica de 120 mil pessoas em sua apresentação em Campina Grande, maior festa do nordeste. Mas não é só por lá que ela faz sucesso. Mari já assumiu a terceira posição do Top10 de artistas femininas mais ouvidas no Spotify Brasil. Seus hits já ultrapassaram fronteiras chegando a outros países como: Portugal, Estado Unidos, Paraguai, Argentina, Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Suíça, Itália, Japão, Irlanda e Austrália só para citar alguns que também se renderam ao furacão Mari Fernandez.

A jovem, que estourou no TikTok com o single "Não, Não Vou" e ganhou as playlists dos aplicativos de música, deu mais um passo importante na carreira, em 2022. Ela também lançou sua Label "Mari Sem Fim", um show para testar literalmente o limite do público, pois não tem hora para terminar. A estreia foi em Fortaleza e passou por Natal, Manaus e Teresina ocupando estádios e arrastando mais de 120 mil pessoas que curtiram essa experiência até o dia amanhecer com a cantora.





*Sobre Nattan*





Com apenas 24 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou "Nattanzinho" é a grande aposta do Forró e da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os +7,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 4,9 milhões de seguidores e +1,5 milhões de inscritos no Youtube.





Suas principais faixas são "Tem Cabaré Essa Noite", com +54 milhões de players no Spotify, "Comunicação Falhou"(feat. Mari Fernandez), com +115 milhões de players no Spotify, Morena, com + 61 milhões de players no Spotify, "Storiezin", com +42 milhões de players no Spotify e "Diferente dos Diferentes", com +31 milhões de players no Spotify.





Nas redes sociais, Nattan vem conquistando o público com o hit "Love Gostosinho", feat Felipe Amorim, que já ultrapassa os 2.000.000 de reproduções no Spotify e é um sucesso dentre os apaixonados pelas coreografias do TikTok. A música foi lançada em dezembro de 2022 e está agitando o público brasileiro.





Em 2022, gravou o DVD "O Fantástico Mundo de Nattan", reunindo mais de 300 mil pessoas. A gravação aconteceu no aterro da praia de Iracema, famosa praia de Fortaleza e certamente foi um momento marcante para o artista, que promete muitas novidades em 2023.





Em 2020, Nattan se destacou em participações para lá de especiais, como "Não te Quero", ao lado do cantor Zé Vaqueiro, "Conduta", com Mari Fernandez, a "Live de São João", de Xand Avião e "Love Gostosinho", com Felipe Amorim, além de lançamentos que vêm agitando todo o Brasil.





Dentre seus lançamentos, os hits "Comunicação Falhou" e "Tem Cabaré essa noite" emplacaram o top 10 do Spotify Brasil, na posição número 7 do disputado ranking. Como ele mesmo descreve, o artista é o "criador de um mundo fantástico" e você está convidado para conhecê-lo.

*Sobre Zé Vaqueiro*





Natural de Ouricuri (PE), Zé Vaqueiro já alcançou a marca de 2.4 bilhões de visualizações no canal oficial no YouTube e soma quase 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Sinônimo de sucesso, o artista ganhou o Brasil com os megahits "Letícia", cujo clipe tem mais de 310 milhões de views; "Tenho medo", com mais de 368 milhões; e "Cangote", que soma mais de 283 milhões de acessos no Youtube. O mais novo sucesso "Coladin" atinge mais de 30 milhões de visualizações em apenas 3 meses, para continuar as novidades, no início deste ano Zé Vaqueiro lançou o EP "Eu me rendo".





Um dos nomes mais fortes da nova geração da música, o cantor Zé Vaqueiro já é referência no forró por levantar a bandeira do ritmo piseiro. Compositor de hits que ganharam as paradas de todo o país, Zé assina canções como "Vem me amar", que foi regravada por vários cantores de alcance nacional. Hoje, o artista integra o casting da produtora Vybbe, comandada por Xand Avião.





*Sobre Xand Avião*





Com mais de 20 anos de carreira, Xand Avião é o cantor de forró mais ouvido no Spotify e único artista/empresário a ter um casting com 30 milhões de ouvintes mensais na mesma plataforma.





Visionário e estrategista, o artista é visto com um transformador da indústria musical dos últimos anos e também se mostrou um expert na arte de revelar novos talentos. Com a criação da Vybbe, Xand deu show e nos apresentou Zé Vaqueiro, Nattan, Mari Fernandez, Felipe Amorim, entre outros. Inquieto, deposita suas energias em sua paixão pelo entretenimento e segue criando.