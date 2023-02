Sabrina Sato é homenageada por Luiza Brasil no Baile da Vogue

Luiza Brasil faz homenagem a Sabrina Sato no Baile da Vogue





Crédito: Vitor Manon





Ícone do carnaval e também representante de narrativas de recorte racial no país, Sabrina Sato ganha homenagem da comunicadora e empresária Luiza Brasil no Baile da Vogue deste ano ao reutilizar a fantasia da apresentadora do desfile da escola de samba carioca Vila Isabel de 2018. A roupa, toda dourada e que se refere à luz e grandes ideias, foi escolhida por Luiza diretamente no acervo de Sabrina e também dialoga com o tema do evento deste ano, que é "Sonho de Uma Noite de Verão".





"O Baile da Vogue deste ano foi um start nas minhas celebrações dos 15 anos de carreira no mercado de moda. Quando penso no tema, "sonho de uma noite de verão", penso nas musas e no novo lugar que elas ocupam. Para mim, uma pessoa que personifica isso é a Sabrina Sato. Tanto pela conexão que ela tem com a moda e com o carnaval, como por ser uma mulher que dialoga com muitas vivências e realidades do Brasil. Por ser magnetizante, carismática e transitar em diversos universos", reflete Luiza. "E aproveito isso tudo para dar destaque a um dos pilares mais importantes da moda, que é o da consciência, o lugar da circularidade. É muito importante que preservemos os acervos de moda por um viés histórico, mas também em um lugar de sustentabilidade, ressignificação das peças. E a conservação dos acervos é mais um ponto que me conecta a Sabrina", diz.





Pioneira no universo digital, Luiza já soma 15 anos de carreira na moda e sempre que possível traz em seu discurso a pauta da moda circular e ressignificação de peças. A escolha de seu look do baile foi pensada nesse ideal de sustentabilidade e contou com o styling de Marcel Maia, que reformou a fantasia e incorporou elementos da personalidade de Luiza à roupa.





Ficha técnica





Audiovisual: @vitormanon

Beleza: @lauraomermo

Assist Beleza: @caelbraids

Stylist: @marcellmaia

Assist Stylist: @marianoanac

Costureira: Luísa Paiva

Nail Stylist: @ednadepilacao_homecare

Produção: @vivi_mattosalves

Produção Executiva: @fernandapeople





Agradecimentos





@institutosabrinasato

@o2opr

@sabrinasato

@karinasatorahal