Secretária Extraordinária da Cultura se reúne com a Ministra Margareth Menezes

A Secretária Extraordinária da Cultura do RN, Mary Land Brito juntamente com os secretários e dirigentes Estaduais de Cultura, se reuniu na tarde de terça (7) em Brasília-DF, com a Ministra da Cultura, Margareth Menezes e sua equipe para apresentação do plano de trabalho do Ministério de Cultura (Minc) e a criação de um cronograma ações com as administrações estaduais.





Na agenda, que integra a reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, realizada na segunda (6) e terça (7), foram debatidas questões importantes para a reconstrução do Ministério da Cultura e para a implementação das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2.





Na segunda, o fórum debateu os temas que seriam apresentados na reunião com a ministra, além da formulação de uma carta contendo as demandas prioritárias elencadas pelos gestores estaduais de cultura. O documento contém questões como as datas das conferências nacional, estaduais e municipais de cultura que terão cronogramas com novas datas para as suas realizações.





Também foram debatidas ações de internacionalização de cultura brasileira e a operacionalização prática das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 com os suportes necessários para suas execuções em períodos distintos.





Diálogo com o Minc





A Secretária Mary Land avalia que a reunião com a ministra foi extremamente positiva para a construção de um diálogo progressivo, permanente e afinado do Minc com o Fórum Nacional de Cultura que representa as demandas do país, além da criação dos comitês de cultura em todos os estados brasileiros. No encontro, a ministra apresentou a estrutura do Ministério da Cultura, explicando o funcionamento das secretárias aos dirigentes estaduais.





"O clima nestes dois dias de trabalho tem sido de muita emoção pela reconstrução histórica do Ministério da Cultura, com espirito de coletividade muito intenso entre os secretários de se ajudarem no processo da implementação da Lei Paulo Gustavo e da prestação de contas da Lei Aldir Blanc. O Minc e os estados estão com o sentimento mútuo de ajuda, com leveza, diálogo e das construções que precisam ser finalizadas e que terão a determinante participação da sociedade civil, através das suas representações", afirmou Mary Land Brito.

Fotos: Divulgação/MINC