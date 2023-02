Senadora Zenaide visita Caicó e anuncia emendas que ultrapassam R$ 1 milhão

A senadora Zenaide Maia (PSD) cumpriu agenda, neste sábado (11), na cidade de Caicó. Ao lado do prefeito Tadeu, do presidente da Câmara, Ivanildo do Hospital, e do Secretário de Saúde, Gedson Santos, a senadora visitou o Hospital Regional do Seridó.





Durante sua visita, a parlamentar informou a destinação de R$ 1 milhão de reais através de emendas para o Fundo Municipal de Saúde e mais R$ 300 mil reais para pavimentação de ruas do bairro Boa Passagem, em Caicó.





Para o prefeito de Caicó, a senadora tem proporcionado grandes resultados graças à contribuição da senadora Zenaide. "Ela veio para Caicó garantir para o orçamento de 2023 uma emenda no valor de R$ 1 milhão de reais para atender as demandas das cirurgias de catarata. Quero agradecer também à senadora pela emenda de mais de R$ 10 milhões para construção de uma escola e uma creche numa área importante da nossa cidade", declarou Dr. Tadeu.





Ao longo dos últimos anos, a parlamentar vem destinando emendas para o município. Em sua última visita, a senadora participou da solenidade de inauguração da Passagem Molhada Padre Francisco Martinho (Padre Martinho), no bairro Paraíba, que dá acesso ao Mosteiro das Clarissas, além dos bairros João Paulo II e Soledade. A obra só foi possível graças a uma emenda, no valor de R$ 400 mil reais do seu mandato.





Zenaide elogiou o trabalho desenvolvido pela prefeitura. "O prefeito Tadeu acredita que a gente pode sim oferecer uma saúde pública de qualidade para população. O Centro Obstétrico Humanizado para servir as mulheres de Caicó e todas as mulheres do Seridó é um projeto muito importante e está nos planos do prefeito. Tadeu também tem interesse em investir na educação, que é um olhar importante para toda população", argumentou a senadora, que foi estudante de escola pública de Caicó.





A senadora Zenaide Maia passa o fim de semana no Seridó.