Wine Garden - ‘Carnavale 2023, 8 years and up!’ no Vale dos Vinhedos

'Carnavale 2023, 8 years and up!'no Vale dos Vinhedos





Espaço comemora seus oito anos e realiza a sétima edição do festival com vinhos, espumantes, drinks, música, gastronomia e muita diversão









Foliões, preparem-se! De 17 a 21 de fevereiro, das 11h às 23h, acontecerá o 'Carnavale 2023, 8 years and up!', brindando os oito anos do Wine Garden, o jardim do vinho mais charmoso do Brasil. Serão cinco dias de programação de muita diversão e que mesclarão a boa música com os aromas e sabores dos vinhos e espumantes Miolo, além de drinks, opções gastronômicas, exposição de arte, shows, lojas pop up, espaço kids e muitas outras experiências inesquecíveis.





Ao ar livre e longe das grandes concentrações, os participantes poderão curtir o Carnavale 2023 em um ambiente rodeado de muita natureza e com o visual deslumbrante do Vale dos Vinhedos. Além de uma diversidade de bebidas, um menu com tábuas de frios, brusquetas e outros clássicos do Garden poderão ser apreciados.





No palco SOMM shows ao vivo de rock e samba, com destaque para Dj, a banda BlackBirds, Samba de Moça, Destilaria Corleone e muito mais. Consolidado, o Carnavale é a opção perfeita para quem busca uma opção diferenciada. No espaço, crianças e pets são bem-vindos, ou seja, Carnaval para toda família.





SERVIÇO





O que? 'Carnavale 2023 – 8 years and up!'





Quando? De 17 a 21 de fevereiro de 2023 (sexta a terça-feira)





Horário? 11h às 23h





Onde? Wine Garden Miolo - Jardim da Vinícola Miolo - Vale dos Vinhedos (RS 444 Km 21, Bento Gonçalves/RS)





Valor? R$50,00 (entrada), sendo R$25,00 revertido em consumação, além de uma taça personalizada. Acesso restrito para consumo do cardápio Wine Garden. Este valor é cobrado para adultos acima de 18 anos. Pets e crianças são bem-vindos.





Saiba mais: @winegardenmiolo





PROGRAMAÇÃO CARNAVALE 2023





Sexta | dia 17





19h – Acústico Josiel Keller





Sábado | dia 18





15h - Dj Fábio Moro





19h – Banda BlackBirds





Domingo | dia 19





15h – Dj Fábio Moro





19h – Samba de Moça





Segunda-feira | dia 20





15h - Dj Fábio Moro





19h – Destilaria Corleone





Terça-feira | dia 21





15h – Josiel Keller e Trio





* Programação sujeita a alteração.









O Carnavale acontece mesmo com chuva, pois há espaços cobertos. O que está sujeito à previsão do tempo é a área kids com brinquedos infláveis. Não são vendidos ingressos antecipados, somente as experiências são possíveis de comprar com antecedência como Pic Nic, BOX Wine Garden, e a experiência dos refúgios.