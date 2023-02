CarnaKids: crianças vão poder cuidar da saúde no clima da folia

O carnaval tá chegando e o bloquinho do DNA Kids já está se preparando pra entrar na avenida. Na próxima quarta (15) e quinta-feira (16) as crianças que forem até as unidades Matriz, Major Laurentino, SeaWay e Lagoa Nova, em Natal, vão entrar no clima da folia.





Durante o "CarnaKids", os espaços vão estar decorados com muitas cores e brilho para receber os pequenos na hora de fazer os exames. Os papais e as mamães também devem levar os filhos vestidos com as suas fantasias favoritas. Eles vão receber guloseimas e serão atendidos pelos "tios" e "tias" com muita animação e alegria. A ideia é transformar esse momento de cuidar da saúde em algo leve, lúdico e divertido.





Nas unidades DNA Kids, as crianças podem realizar os mais variados tipos de exames, desde os mais simples, de sangue, a testes mais especializados, como o Painel Molecular de Doenças Respiratórias e o Teste de Intolerância Alimentar por meio do ar expirado. Os ambientes são adaptados, contam com brinquedos e profissionais capacitados para um atendimento diferenciado.





O "CarnaKids" vai acontecer nas unidades da avenida Afonso Pena, 952, no Tirol; na Rua Major Lauretino, 1220, também no Tirol (próximo à Praça Augusto Leite); na unidade do Shopping SeaWay, na avenida Engenheiro Roberto Freire, em Capim Macio; e na unidade da Rua São José, 25, em Lagoa Nova (rua da Promater, próximo à Pague Menos).