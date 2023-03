Avião com 172 passageiros despenca

Na quinta-feira (2), durante um voo da Lufthansa entre Austin (Texas) e Frankfurt (Alemanha), a aeronave despencou mais de 1.000 pés (cerca de 305 metros) após atravessar uma tempestade.





Sete pessoas que estavam no voo ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. Devido à "turbulência significativa", o voo 469 foi redirecionado para o Aeroporto Internacional Washington Dulles, no estado da Virgínia, conforme informado pelo porta-voz da Autoridade Metropolitana de Aeroportos de Washington, Michael Cabbage.