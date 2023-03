Férias exóticas? Que tal uma plataforma de vidro nas montanhas com neve?

Procurando umas férias exóticas? Gosta de frio e neve? Não tem medo de altura? Se você respondeu sim para todas essas perguntas pode colocar na sua lista de próximas viagens: Áustria!

Não apenas a capital Viena tem seus encantos, mas também o interior do país tem lugares belíssimos: lagos, montanhas e cachoeiras. Seja para esquiar no inverno ou apenas caminhar durante o verão, a Áustria possui vários vilarejos cada um com seu encanto, de norte a sul do país.

Hoje vamos mostrar um dos principais pontos turísticos na época do inverno: Treppe ins nichts! Traduzindo para o nosso português chamamos de “Escada para o nada”.



Para chegar lá, você vai até Dachstein (225km da capital Viena) e pega um teleférico que em alguns minutos leva você até o topo da montanha. Lá você pode almoçar em um restaurante panorâmico, bem como aproveitar a vista da ponte suspensa que fica conectada a uma plataforma de vidro.

A treppe ins nichts (escada para o nada) tem apenas 14 degraus mas que te leva para uma pequena plataforma de vidro com uma vista panorâmica inesquecível! Depois de você atravessar a ponte suspensa, você chega até essa pequena plataforma que cabem até 4 pessoas. Lá você terá a oportunidade de tirar fotos inesquecíveis da sua viagem!

A “escada para o nada” foi concluída em julho de 2013 e está diretamente conectada à ponte suspensa. O peso total da escada é de 5 toneladas. Para a construção dessa estrutura (que fica no topo da montanha) foram utilizadas 63 toneladas de aço e concreto que foram transportados através de automóveis que retiram a neve durante o inverno.

Importante lembrar para quem quer conhecer o lugar: sapatos de inverno, óculos escuros e roupas impermeáveis são importantes. No dia em que estivemos lá estava um vento de 45km/h o que dificulta o passeio uma vez que você sente a neve batendo no seu rosto por causa do vento. Mesmo assim, a vista panorâmica e a experiência se tornam um passeio fantástico.

Neste passeio acompanhamos um brasileiro, o Marcos Carvalho, que já viva na Áustria há muitos anos. Quando perguntamos para ele qual a sensação de estar ali, em uma plataforma de vidro a 3.000 metros de altura com uma vista deslumbrante (apesar de um vento de 45km/h) veja o que ele nos disse:

Mesmo conhecendo bem a região por ser uma parada obrigatória para quem costuma praticar esqui e snowboard, foi a primeira vez que estive em um lugar nos alpes com uma visão panorâmica como aqui. As montanhas nevadas em 360 graus e tão abaixo dos olhos dão uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo que você se sente grande acima das montanhas, sente-se pequeno em relação a natureza como um todo. É uma visão que certamente fica nas retinas para o resto da vida.

Além da ponte e da plataforma, no alto da montanha existe também um “Palácio no gelo”. Digamos que seja um museu dentro de uma caverna de gelo com esculturas também feitas de gelo. Existe inclusive um trono de rei (esculpido em gelo) que te permite sentar para tirar uma foto!

O Palácio de gelo fica a apenas três minutos a pé da estação do teleférico de Dachstein e está aberto aos visitantes todos os dias. Criado em 2007, o Palácio de Gelo surpreende com suas figuras esculpidas em pequenos detalhes, pilares de gelo e também uma cúpula de cristal.

Como a temperatura no topo da montanha pode mudar muito de um dia para o outro (sim, mesmo no verão) sugerimos sempre acompanhar o tempo através do website antes de pegar o teleférico e subir. Uma outra dica importante: quando você estiver cansado de passear e quiser fazer uma pausa, o restaurante de Dachstein oferece várias opções entre doces e salgados: especialidades da região, pratos variados do dia, lanches além de buffet de saladas e bolos.

Caso você tenha achado o lugar interessante, mas não goste de um frio, não precisa ficar triste! Temos uma sugestão para você: Dachstein no verão também é um excelente lugar para turistas. Você pode caminhar pelas trilhas, fazer parapente e admirar a vista que também é muito bonita!

A região ao pé da montanha é cheia de hotéis e restaurantes além de outras inúmeras opções para turistas. Vamos falar a verdade, todo interior da Áustria é deslumbrante! Para os que gostam de caminhar, uma das trilhas também leva a uma igrejinha no alto das montanhas. A Kircherl fica cerca de 30 minutos a pé da estação do teleférico de Dachstein.





Gostou? Temos aqui algumas informações úteis sobre a Escada para o nada:

DACHSTEIN GLETSCHERBAHN RAMSAU Schildlehen 79 8972 Ramsau am Dachstein / Austria https://www.derdachstein.at/