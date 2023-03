CV Garden será inaugurado nesta sexta no Shopping Cidade Verde

O fim de tarde será especial nesta sexta-feira (3) no Shopping Cidade Verde. A partir das 17h, acontece a inauguração do CV Garden, novo espaço do mall, com a proposta de ser mais uma opção de lazer para os clientes. O evento, para convidados, marca a nova fase de expansão do shopping e cinco operações já estão funcionando no local: Coxinhaz, Tropical Leve, Jabá Restaurante, DasMelo Confeitaria e Sodiê Doces, com sua primeira unidade do país instalada em um container.





"Percebemos que é uma tendência a busca por espaços abertos e nossa localização permite que o shopping seja bastante ventilado. O CV Garden foi pensado para ser um lugar de encontro, para relaxar, fazer uma refeição tranquila", explica Larissa Marinho, sócia-diretora do Cidade Verde.





Durante a festa de inauguração, serão apresentados a marca e o conceito do local, o mix de lojas, o polo da saúde, além dos novos projetos para expansão no 2º piso do mall. O evento o ainda terá uma decoração especial e atração musical.





"Com as novas operações na parte de gastronomia, ampliamos nossas opções, que já contava com a Jolie Patisserie, Sweet Açaí, Nemo Sushi, Famiglia Reis Magos, Padaria São Miguel, B-Burguers, Dolce Gelato e Cacau Show. Somos um shopping para toda família e estamos bastante animados com essa nova etapa. Nos próximos meses, novas marcas devem chegar ao CV Garden", comemora Maria Elisa Bezerra, sócia-diretora do mall.





O Shopping Cidade Verde





Localizado na avenida Ayrton Senna, o Shopping Cidade Verde foi inaugurado em 2017 tem lojas dos mais variados tipos, como moda, decoração, papelaria, presentes, beleza e bem-estar. Além disso, ainda possui um polo da saúde com laboratórios, farmácia de manipulação, drogaria, o Centro Clínico da Unimed Natal e clínicas de ginecologia, oftalmologia e otorrinolaringologia.