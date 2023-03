Dia Mundial do Rim será marcado por realização de exames gratuitos em Natal

Na próxima quinta-feira (9) será celebrado o Dia Mundial do Rim. Para marcar a data, a Sociedade Norte-rio-grandense de Nefrologia (Sonern) se une a estudantes do curso de Medicina da Universidade Potiguar (UnP) para a realização de exames de triagem da doença renal crônica. A ação é gratuita e acontece no 2º piso do Shopping Midway Mall, em Natal, das 10h às 20h.





Os alunos participantes são membros da Liga Acadêmica de Nefrologia da instituição (Linefro/UnP). Durante a ação, a população terá acesso a exames de rotina, como medição de glicemia e aferição de pressão arterial.





A depender do caso do paciente, ele poderá ser encaminhado para o Centro Integrado de Saúde (CIS) da UnP, na Unidade Salgado Filho, onde será atendido pela equipe de Nefrologia do curso de Medicina. A Medicina da Universidade Potiguar faz parte da Inspirali, um dos principais players de educação na área médica do país.





De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), estima-se que em 2040 a doença renal crônica será a quinta maior causa de mortes no mundo. "Os dados são alarmantes. Por isso, nosso foco é disseminar informações sobre as doenças renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado", explica o médico e professor da UnP, Felipe Guedes.





Todos esses objetivos estão resumidos no tema central da campanha da SBN, intitulada "Saúde dos Rins & Exame de Creatinina para Todos: Cuidar dos vulneráveis e estar preparado para os desafios inesperados".





Sobre a Universidade Potiguar - UnP





A UnP é a única universidade privada do Estado do Rio Grande do Norte e integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima. Com 42 anos de atividades, possui milhares de alunos entre os campi em Natal e Mossoró, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, Mestrados e Doutorados. Também contribui para democratização do ensino superior ao disponibilizar uma oferta de cursos digitais com diversos polos dentro e fora do Rio Grande do Norte. Como formadora de profissionais, a instituição tem compromisso com a cidadania, sempre pautada nos valores éticos, sociais, culturais e profissionais. Este propósito direciona o desenvolvimento e a prática de seu projeto institucional e dos projetos pedagógicos dos cursos que oferece para a comunidade. Para mais informações: www.unp.br





Sobre a Inspirali





Criada em 2020, a Inspirali atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima. É uma das principais empresas de ensino superior de Medicina no Brasil, com mais de 13 mil alunos (graduação, pós-graduação e extensão) e 14 instituições – localizadas em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis e Natal e em importantes centros de desenvolvimento do país, como Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP), Cubatão (SP), Tubarão (SC), Vespasiano (MG) e Jacobina (BA).





As graduações em Medicina seguem modelo acadêmico reconhecido entre os mais inovadores do mundo e pensado para formar profissionais de alta performance com uma visão integral do ser humano. O portfólio da Inspirali contempla também cursos livres e especializações focados na medicina integrativa e aborda temas relevantes no cenário global, a exemplo da pós-graduação em cannabis medicinal, primeiro curso na área certificado pelo Ministério da Educação (MEC). A aprendizagem digital ativa oferece recursos tecnológicos (robôs de alta fidelidade e realidade virtual e aumentada MEDRoom) e apoio socioemocional, assim como as atividades práticas e o acompanhamento personalizado.





Sobre a Ânima Educação





Com o propósito de transformar o Brasil pela educação, a Ânima é o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. A companhia é formada por uma comunidade de aprendizagem com mais de 400 mil pessoas, composta por mais de 389 mil estudantes e cerca de 18 mil educadores, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e em mais de 600 polos educacionais por todo o Brasil, integradas também ao Ecossistema Ânima estão marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do instituto Ânima.





Em 2022, a Ânima foi um dos destaques do Prêmio Valor Inovação – parceria do jornal Valor Econômico e a Strategy&, consultoria estratégica da PwC – figurando no ranking de empresas mais inovadoras do Brasil no setor de educação. Além disso, o CEO, Marcelo Battistela Bueno, foi premiado como Executivo de Valor, no setor de Educação, no Prêmio Executivo de Valor 2022, que elege os gestores que se destacaram à frente de empresas e organizações. A companhia também se destacou no Finance & Law Summit Awards – FILASA, em 2022, como Melhor Departamento de Compliance. Em 2021, a organização educacional foi destaque no Guia ESG da revista Exame como uma das vencedoras na categoria Educação. Desde 2013, a companhia está na Bolsa de Valores, no segmento de Novo Mercado, considerado o de mais elevado grau de governança corporativa.