Medica Veterinária do RN desenvolve aplicativo que ajuda a calcular o nível de dor dos animais

Valéria Veras, Médica Veterinária e tesoureira do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte, fez parte da equipe de pesquisadores que idealizaram aplicativo gratuito para ajudar a calcular o nível de dor e mal-estar dos animais.





Desenvolvido na cidade de Botucatu (SP), o VetPain, como foi batizado, trabalha com escalas para avaliar o sofrimento de pets e de animais de produção, como bovinos, equinos, ovinos e suínos.





De acordo com Dra Valéria, o aplicativo pode ser utilizado tanto por profissionais da área, como por tutores que estarão aptos para avaliar a condição geral do bicho e fazer um encaminhamento mais correto. "Ao calcular a pontuação, o tutor também saberá identificar se existe a necessidade de tratamento com analgésico ou se o caso exige uma consulta médica", afirma.





A tesoureira do CRMV-RN ressalta ainda que a dor aguda são os veterinários que avaliam pela gravidade, porém a dor crônica quem avalia é o tutor por conviver com o animal e pelas alterações serem sutis.





O aplicativo possui uma série de vídeos, que ajudam o usuário a classificar as reações e o comportamento dos bichos. Com base nesses dados, é possível entender, por exemplo, se um cachorro está agitado, com dor ou medo.





De acordo com os pesquisadores, o programa acerta 80% dos casos, taxa ainda inferior aos mais de 90% alcançados com algumas escalas. A meta nos próximos anos é ampliar a precisão aumentando o banco de dados.