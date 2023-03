É o fim do ENEM digital, entenda

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), anunciou que a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será mais realizada a partir deste ano. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), anunciou que a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será mais realizada a partir deste ano.





O órgão tomou a decisão devido aos altos custos de aplicação e ao baixo interesse dos candidatos. A partir de agora, o exame será aplicado apenas em formato impresso.





O Enem Digital foi iniciado em 2019 e aconteceu por três anos. Neste modelo, as provas eram idênticas às tradicionais, mas os estudantes faziam o exame em computadores nos locais de aplicação, em vez de responderem as questões no papel.





De acordo com o Inep, no último ano, cerca de 100 mil vagas foram oferecidas para a modalidade digital, mas apenas 65.066 estudantes se inscreveram, e menos da metade compareceu no dia da prova.





No primeiro dia do exame, cerca de 49,7% dos inscritos, ou seja, 32.376 candidatos compareceram aos locais das provas. Já no segundo dia, o número de estudantes presentes diminuiu ainda mais, caindo para 29.888, cerca de 46% do total de inscritos.