Parlamentares apresentam notícia-crime contra Nikolas Ferreira

Na última quarta-feira (8) foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, o que abarca todas as expressões de mulheridades existentes, sejam trans, travestis ou cis. Contudo, este não é pensamento de todos os brasileiros, em vista que o país é que mais mata pessoas trans e travestis no mundo.





O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) aproveitou a data para atacar as mulheres trans e travestis. Em discurso na Câmara, nesta quarta, ele, utilizando uma peruca, se apresentou como "Nikole" e disse que as mulheres estão "perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres".





“Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar, pois eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nikole”, disse Nikolas enquanto colocava uma peruca amarela.





Ele ainda afirmou que corria o risco de ir para a cadeia por transfobia por ter parabenizado apenas as “mulheres [cromossomo] XX”. “É uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso”, disse.





Já sem a peruca, ele aproveitou para criticar o feminismo, dizendo que as mulheres cis não deviam nada ao movimento, e reforçou esteriótipos sobre mulheres: “Retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade e formem sua família [se direcionando às mulheres cis]. Dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão valorosas”.





A ação transfóbica do deputado ocorreu logo após o primeiro discurso na Câmara de uma das duas deputadas federais trans eleitas no ano passado, Erika Hilton (PSOL/SP).





"Usa essa tribuna pela primeira vez, primeiro para dizer a importância da chegada das primeiras representantes transexuais, travestis, a este importante espaço da política nacional que até então nunca havia contado com a nossa presença. Isso é uma grave denúncia ao processo democrático", disse Erika no ínicio do seu discurso.





IG