Elon Musk ri de ex-funcionário do Twitter e alega que ele usa sua deficiência para evitar trabalho.

De acordo com R7, Elon Musk ridiculariza ex-funcionário do Twitter, alegando que ele usa sua deficiência como desculpa para não trabalhar de verdade.





A discussão ocorreu publicamente na rede social e o bilionário exigiu que o diretor Haraldur Thorleifsson provasse que estava realizando um trabalho real na empresa. Thorleifsson é o fundador da agência digital Ueno, comprada pelo Twitter em 2021, e depois da aquisição, tornou-se diretor da rede social.





Ele questionou publicamente se havia perdido seu emprego em uma das ondas de demissão da empresa, após ter seu acesso ao computador cortado.





A discussão continuou com Musk zombando dos projetos de design que Thorleifsson havia mencionado e sugerindo que ele não estava trabalhando. Musk ainda acrescentou que o ex-funcionário não pode ser demitido se não estiver trabalhando.





Em seu site pessoal, Thorleifsson lembrou que é portador de atrofia muscular espinhal e que está lentamente perdendo a força na parte superior do corpo.





Español





Según R7, Elon Musk ridiculiza a un ex empleado de Twitter, alegando que usa su discapacidad como excusa para no trabajar. La discusión se hizo pública en la red social y el multimillonario exigió al director Haraldur Thorleifsson que demostrara que estaba haciendo un trabajo real en la empresa.





Thorleifsson es el fundador de la agencia digital Ueno, comprada por Twitter en 2021, y tras la adquisición pasó a ser director de la red social.





Cuestionó públicamente si había perdido su trabajo en uno de los despidos de la empresa después de que le cortaran el acceso a la computadora.





La discusión continuó con Musk burlándose de los proyectos de diseño que Thorleifsson había mencionado e insinuando que no estaba trabajando en ellos. Musk agregó que el exempleado no puede ser despedido si no está trabajando.