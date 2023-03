Polícia Federal usará impressão digital para saber quem teve contato com as joias "de Michele"

A Polícia Federal de São Paulo utilizará técnicas de investigação baseadas em digitais para rastrear as pessoas que tiveram contato pessoal com as joias entregues como presente pela Arábia Saudita ao governo Bolsonaro.





A identificação por papiloscopia permitirá determinar quem manuseou ou recebeu os pacotes e as joias, mesmo que haja muitas digitais.





Com base nesses dados, a PF intimará as pessoas envolvidas para depoimentos, com o objetivo de descobrir a origem e o destino das joias, bem como o motivo da tentativa de entrada no Brasil sem declaração.