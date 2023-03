Grupo Tour House Eventos anuncia nova sócia









Carlos Prado, presidente do Grupo Tour House, Ana Moscardi, diretora Operacional e Luiz Silva, CEO da Tour House Eventos e Incentivos





Ana Moscardi (foto), ao completar um ano como diretora operacional da Tour House Eventos, passa a compor a sociedade da empresa. Formada em Marketing e com 25 anos de experiência profissional, a nova sócia ocupou postos de gestão em serviços anteriormente prestados para Alatur, Casa Blanca e Fly Tour.





"Os diferenciais que agregam competitividade ao trabalho realizado pela Tour House Eventos estão ancorados na inovação tecnológica, em plena conformidade com os pilares da gestão ESG. Por meio do Single Point of Events Controller - SPEC, sistema proprietário de gestão de eventos, entregamos os melhores resultados aos nossos clientes", afirma a nova sócia.





Para atingir os novos patamares traçados para este momento de renovação e crescimento do Grupo, abrir espaço à liderança feminina assegura vantagens comparativas, segundo Carlos Prado, presidente do Grupo Tour House. "No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, é com grata satisfação que acolhemos na sociedade Ana Moscardi, que tem sob o seu comando um time competente formado majoritariamente por mulheres", complementa.