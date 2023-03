Rotary comemora 100 anos no Brasil

Ao longo de 100 anos atuando no país, o Rotary investiu cerca de R$ 380 milhões em ações sociais e impactou positivamente cerca de milhões de vidas;





- O Rotary Brasil foi fundado em 28 de fevereiro de 1923, na cidade do Rio de Janeiro, com a missão de ajudar comunidades carentes;





- Atualmente, o Rotary Clube do Brasil reúne cerca de 50 mil associados, que atuam por meio de mais de 2.300 clubes distribuídos por todo o território nacional





O primeiro Rotary Club brasileiro foi fundado no Rio de Janeiro no dia 28 de fevereiro de 1923 e está comemorando 100 anos de atuação no País. O Rotary é uma rede global de líderes comunitários que trabalham para promover mudanças nas comunidades carentes do mundo todo, e já investiu cerca de US$ 73 milhões – o equivalente a R$ 380 milhões – no Brasil ao longo deste período.





Milhões de vidas já foram impactadas de forma direta pelos esforços da entidade, que se dedica principalmente nas frentes de saúde, educação e inclusão. Atualmente, existem 2.329 clubes distribuídos pelo território nacional, que reúnem um total de quase 50 mil membros e mais 7.840 voluntários, aproximadamente.





"Temos muito orgulho do que construímos ao longo destes 100 anos no Brasil, principalmente na área da saúde que é o principal para mantermos a vida, e temos plena convicção de que ainda há muito a ser feito. Mas continuaremos unindo forças para alcançar cada vez mais brasileiros e comunidades que precisam de nossa ajuda: seja para doação de mantimentos em caso de tragédias, seja para lutar contra uma doença, mobilizando organizações de saúde e instituições privadas", reforça Henrique Vasconcelos, diretor do Rotary Internacional.





A história do Rotary Brasil também será resgatada e contada através do podcast Rotary no Brasil, presente na plataforma do Spotify . Composto por 10 episódios, que serão lançados ao longo da meses de março e abril, o programa irá abordar o empenho da instituição em cada temática, a exemplo da educação básica e alfabetização e da prevenção e tratamento de doenças, trazendo também convidados especiais, que participam ativamente do movimento, para compartilhar vivências dentro do Rotary. Saiba mais em https://open.spotify.com/show/3UBgT7TKWRmbO0DkfXbrvU





Atuação do Rotary na saúde brasileira





O Rotary lidera grandes iniciativas na área da saúde, como clínicas itinerantes, centros de doação de sangue e treinamentos para comunidades carentes que não possuem acesso a atendimento médico básico. Uma das causas mais emblemáticas pela qual o Rotary lutou durante esse centenário no Brasil foi a erradicação da poliomielite, incentivando a vacinação a partir de campanhas e seminários, além de estimular a doação pelos clubes e empresas parceiras ao fundo da Pólio Plus.





Mais recentemente, a rede de líderes comunitários atuou de forma efetiva no combate à pandemia de Covid-19. Regionalmente, no Rio Grande do Sul, o Rotary Brasil criou uma iniciativa chamada visão para sempre, que detecta e oferece o tratamento precoce da baixa acuidade visual, o que logo depois se tornou um projeto de lei municipal e atendeu mais de 2.600 crianças entre 2018 e 2019 – o projeto já completou 20 anos de atuação no município de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Outro destaque é o Prótese Ocular, que beneficiou cerca de 360 pessoas com próteses oculares modernas e mais duráveis. O programa foi criado em 2018 e é apoiado por um subsídio global da Fundação Rotária, que envolveu ainda o Rotary Club de Covina e o distrito 5300, nos Estados Unidos.





Geração de oportunidades para mulheres e apoio emergencial em tragédias





No Rio de Janeiro, o Rotary Club do Rio de Janeiro patrocinou o projeto Maré de Sabores em 2017, cujo objetivo foi oferecer oficinas de gastronomia a mulheres da região - cerca de 120 foram treinadas e o investimento total no projeto chegou a US$ 74.800. O projeto auxilia as mulheres na busca por uma nova oportunidade de emprego e ainda influencia na retomada dos estudos e na melhora da qualidade de vida delas.





Nos dias de hoje, diante da catástrofe, decorrente das fortes chuvas, que atingiu o litoral paulista, a rede está dando suporte às vítimas em São Sebastião - SP. Exemplos da mobilização da entidade em prol das famílias desabrigadas são a parceria entre o Rotary Club de Castilho-Beira Rio com a mídia local, Polícia Militar, Defesa Civil, entre outros órgãos para arrecadar o máximo de doações, bem como as doações já efetivadas pelo Rotary Club de Ilhabela – a projeção para essa iniciativa é que ela alcance cerca de 70 famílias.





Os próximos 100 anos do Rotary Brasil serão dedicados ao meio ambiente, acesso universal à água e equidade de gênero





O Conselho de Curadores da Fundação Rotária e o Conselho Diretor do Rotary Internacional adicionaram uma nova área de enfoque: apoio ao meio ambiente, sendo esta a sétima frente na qual a entidade irá atuar de forma mais precisa. Esta decisão abre um leque maior de possibilidades para os associados do Rotary promoverem mudanças positivas, aumentando o impacto positivo no mundo. Anteriormente, durante os últimos cinco anos, mais de US$18 milhões em Subsídios Globais da Fundação foram alocados em projetos relacionados ao meio ambiente.





No que tange ao acesso à água potável, instalações de saneamento e recursos de higiene, há mais de 10 anos o Rotary mantém uma parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em prol desse objetivo. Enquanto o Rotary ativa uma rede global para arrecadar fundos, reunir voluntários e supervisionar as construções, a USAID fornece suporte técnico para projetar e executar as iniciativas, desenvolvendo a capacidade das agências locais para executar a operação e manutenção dos sistemas. Para os próximos anos, a instituição irá concentrar ainda mais esforços a fim de ampliar substancialmente a cobertura mundial do saneamento básico.





Por fim, o Rotary Brasil tem como uma de suas principais causas sociais do presente e futuro a promoção da equidade de gênero, a partir do empoderamento de meninas. A entidade ativou sua rede de clubes e distritos ao redor de diretrizes específicas para atuar nessa questão, que, em suma, visam impulsionar a realização de atividades que empoderem as meninas, tratando as necessidades e desigualdades que as meninas enfrentam diariamente no mundo todo. Assim, o Rotary criará uma rede de projetos bem-sucedidos, cujo intuito é que uns inspirem aos outros para efetivarem ações com foco na capacitação e autonomia de meninas.





Os três temas, de acordo com Vasconcelos, não irão substituir, mas sim se somar às frentes que o Rotary já tem como prioridades. "Sabemos que os desafios são grandes, no entanto, nossas conexões e propósitos também têm um potencial gigante de transformação e é a partir disso que continuaremos trabalhando para melhorar milhões de vidas no Brasil e ao redor do mundo", finaliza o diretor do Rotary Internacional.





Sobre o Rotary Brasil





