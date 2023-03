Lima Duarte se envolve em atropelamento e Mulher dispara: "Quase me matou"

Lima Duarte atropelou uma motoqueira na avenida Antártica, na zona oeste de São Paulo, na última quarta-feira (1º) por volta do meio-dia. De acordo com a vítima, identificada como Simone, o ator a atingiu com um carro preto e a arrastou pelo asfalto. "Quase me matou", disse ela, em um vídeo obtido pela coluna.





Mas, para a motoqueira, Lima Duarte contou uma história completamente diferente para os policiais a fim de não se responsabilizar pela batida. No material que recebemos com seu depoimento, ela surge deitada na maca do hospital, com o semblante abalado e dizendo que o ator da Globo tentou se eximir da culpa pelo acidente.





"Eu caída no chão ouvi ele contar uma história completamente contrária falando que eu tinha ido com a moto para cima dele, sendo que qualquer laudo prova que ele bateu na minha moto e saiu arrastando. Muitas pessoas viram, mas só que todos foram embora, porque estavam no ponto de ônibus e seguiram seus caminhos. Não tinha ninguém do meu lado para me ajudar. Até as pessoas próximas estavam mais preocupadas em tirar foto com ele", falou.





No hospital, a motoqueira descobriu que quebrou cinco ossos da bacia na colisão e espera fazer uma cirurgia. "Só não que eu não sei quando vou fazer. Não tem nada marcado", finalizou.





Por meio de uma nota, Lima Duarte se posicionou sobre o acidente de trânsito. "Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível", concluiu.





Por IG