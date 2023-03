Seu bebê não dorme? Tenha cuidado e veja como resolver

O sono é fundamental para o desenvolvimento e a saúde do bebê. Durante o sono, ocorrem processos essenciais de consolidação da memória, regulação da temperatura corporal, secreção de hormônios de crescimento, reparo celular e fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, o sono está diretamente relacionado ao bem-estar emocional e cognitivo, influenciando a capacidade de aprendizagem, a regulação do humor e a redução do estresse.