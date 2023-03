Pneumonia faz Lula focar em agenda interna durante a semana

Fabio Rodrigues Pozzebom /Agência Brasil





Após cancelar sua viagem para a China neste final de semana devido à sua condição de saúde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja se concentrar em agendas internas durante a semana, no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo em Brasília.





De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula precisa descansar e evitar uma agenda externa intensa, mas ainda assim pretende acompanhar de perto as atividades no Congresso Nacional. A votação das medidas provisórias do governo é motivo de preocupação para o governo, já que há uma disputa entre os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado em relação à sua análise.





Enquanto foca em suas atividades internas, Lula está monitorando de perto as votações, pois teme que decisões importantes, como a reestruturação das pastas ministeriais e as novas regras para o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e o Mais Médicos, possam ser prejudicadas pela disputa.





Lula foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A e está se recuperando no Palácio da Alvorada. O governo brasileiro cancelou sua viagem à China, que estava programada para este final de semana. Lula considera essa missão uma das mais importantes do ano e havia insistido em mantê-la, mas sua equipe médica enfatizou a necessidade de repouso.





Durante a viagem, Lula e uma comitiva de 240 empresários de vários setores iriam discutir relações comerciais com a China, com ênfase nos setores industrial, agronegócio, transição energética e segurança alimentar. Além disso, os ministros Fernando Haddad, Mauro Vieira e Marina Silva também fariam parte da comitiva, mas, devido à sua condição de saúde, apenas o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, viajou.