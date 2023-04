Após mal-estar Valdemar Costa Neto é internado e fará cateterismo

Imagem: Marcello Casal





Na noite de domingo (9), Valdemar Costa Neto, presidente do partido PL, teve um mal-estar e precisará submeter-se a um procedimento de cateterismo no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, nesta segunda-feira (10).





O político encontrava-se na região dos Lençóis Maranhenses, no Nordeste, durante o feriado de Páscoa, quando começou a sentir dores no peito, como reportado pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.